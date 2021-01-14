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Национальное агентство по неподкупности (ANI).

Мэр Угнен может лишиться своего поста: какое для этого основание

© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210114/33244603/mer-ugnen-mozhet-lishitsya-svoego-posta-v-chem-ego-podozrevayut.html

После вердикта, вынесенного Высшей судебной палатой, в районном центре в скором времени должны пройти досрочные выборы местного градоначальника.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальное агентство по неподкупности (ANI) начало процедуру лишения мандата примара города Унгены Александра Амброса. Ведомство направило в территориальное управление Государственной канцелярии Унген заявление о начале процедуры отстранения мэра от должности.

Кабинет чиновника, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / rawpixel
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В ANI сообщают, что в ноябре 2018 года инспектор установил актом, что мэр Унген совершил нарушение правового режима конфликта интересов. Находясь в должности, он подписал три платежных поручения в пользу компании, принадлежащей его жене, на покупку товаров и услуг, тем самым нарушив правовые положения о декларировании и разрешении конфликта интересов, предусмотренные законодательством.

Примар оспорил в суде документ, выданный ANI, выиграв дело в суде первой и апелляционной инстанций.

Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Впоследствии ANI подала апелляцию в Высшую судебную палату. На основании решения Коллегии по гражданским, коммерческим и административным спорам решение ANI оставлено в силе.

По закону мэра должны лишить права занимать государственные должности, включая должность градоначальника, сроком на 3 года. Также он будет включен в специальный список запретов ANI.

При этом подписанные им платежные поручения будут признаны недействительными.

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