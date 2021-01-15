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Игорь Додон

Додон возложил на Санду ответственность за политический кризис в стране

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210115/33254619/dodon-vozlozhil-na-sandu-otvetstvennost-za-politicheskiy-krizis-v-strane.html

Экс-президент считает, что именно бездействие нового главы государства усугубляет политический кризис в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Экс-президент Молдовы и глава Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон считает, что причина политического кризиса в республике - бездействие нынешней главы республики Майи Санду. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Президентура РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В стране политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента", - написал Додон в пятницу в телеграм-канале.

Он отметил, что созовет 18 января Исполнительный комитет ПСРМ для обсуждения сложной политической ситуации в Молдове.

Напомним, премьер Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в республике появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. По решению Конституционного суда, Санду должна после консультации с парламентскими фракциями выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого она ожидает решения КС по запросу депутатов PAS. Те обратились в инстанцию с просьбой разъяснить, может ли парламент объявить о самороспуске.

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