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Майя Санду

Санду: "Я лично приложу усилия, чтобы с Россией были хорошие отношения"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210115/33256017/Sandu-ya-lichno-prilozhu-usiliya-chtoby-s-russia-byli-khoroshie-otnosheniya.html

Президент Молдовы рассчитывает на выстраивание хороших партнерских отношений с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду пообещала приложить усилия для налаживания отношений с Российской Федерацией. Об этом она заявила на ежегодной встрече с главами молдавских дипломатических миссий, которая на этот раз проходила в онлайн-формате.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду и отношения с Россией: мягко стелет…

"У нас многоплановые отношения с Россией. Там живут наши граждане, есть традиционные торговые связи, но существует и ряд вопросов, по которым у нас разные мнения”, - заявила Санду.

Она отметила, что власти Молдовы хотят разрешения накопившихся проблем путем диалога, взаимного уважения и конструктивных отношений.

"Такие отношения предполагают уважение нашего нейтралитета, включая преодоление ситуации в процессе приднестровского урегулирования и того, что касается присутствия российских войск на территории нашей страны. Достижение этих целей возможно через диалог и партнерство. Я лично приложу все усилия, чтобы у нас были хорошие отношения с РФ. Это зависит не только от Молдовы, но и от наших партнеров", - заявила Санду на встрече с послами.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду неоднократно высказывалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья. 

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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