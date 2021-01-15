Санду: "Я лично приложу усилия, чтобы с Россией были хорошие отношения"

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду пообещала приложить усилия для налаживания отношений с Российской Федерацией. Об этом она заявила на ежегодной встрече с главами молдавских дипломатических миссий, которая на этот раз проходила в онлайн-формате.

"У нас многоплановые отношения с Россией. Там живут наши граждане, есть традиционные торговые связи, но существует и ряд вопросов, по которым у нас разные мнения”, - заявила Санду.

Она отметила, что власти Молдовы хотят разрешения накопившихся проблем путем диалога, взаимного уважения и конструктивных отношений.

"Такие отношения предполагают уважение нашего нейтралитета, включая преодоление ситуации в процессе приднестровского урегулирования и того, что касается присутствия российских войск на территории нашей страны. Достижение этих целей возможно через диалог и партнерство. Я лично приложу все усилия, чтобы у нас были хорошие отношения с РФ. Это зависит не только от Молдовы, но и от наших партнеров", - заявила Санду на встрече с послами.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду неоднократно высказывалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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