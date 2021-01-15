Майя Санду провела встречу с послами Молдовы - главное

Глава государства обратилась с напутственным словом к руководителям дипломатических представительств республики в зарубежных странах.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Посольства Республики Молдова должны стоять на страже интересов наших находящихся за границей сограждан, не должны делить людей на диаспору и не-диаспору, уделять больше внимания экономической дипломатии и продвижению важных для Молдовы проектов.

Такова суть послания Майи Санду в ежегодном обращении к главам диппредставительств Молдовы в зарубежных странах, которое в этом году проходило онлайн.

По ее словам, в качестве президента она намерена приложить все усилия, чтобы вернуть уважение к Республике Молдова на международной арене.

Глава государства объявила дипломатам две свои главные цели на предстоящий период.

"Первая – это борьба с коррупцией. Везде. Все схемы, которые позволяют дипломатам зарабатывать, должны быть прекращены. Вторая – это консолидация государственных институтов. Нам нужна синхронизация внутренней и внешней политики", – говорила президент.

Санду также призвала дипломатов уделять большее внимание поддержке граждан Молдовы за рубежом.

"Пандемия доказала, что наши граждане за границей иногда нуждаются в еще большей помощи, чем граждане в стране. ... Недопустимо делить людей по национальному, языковому признаку, по признаку того, где они живут. Нельзя делить людей на диаспору и не-диаспору", – заявила дипломатам Санду.

Она отметила необходимость проводить активную экономическую политику.

"Внешняя политика не должна восприниматься как отношения между странами. Внешняя политика должна служить внутренним целям", – подчеркнула президент.

Санду порекомендовала в дипломатической деятельности избегать конфликтов и выстраивать взаимовыгодные отношения.

"Мы являемся нейтральным государством. Наша политика должна быть дружелюбной", – заявила она.

Президент призвала перезагрузить отношения с Европейским союзом.

"Через несколько дней я поеду в Брюссель. Но самое важное – это то, что мы возобновим процесс приближения Молдовы к ЕС посредством демократических реформ, которые превратят Молдову в европейское государство", – сказала Санду.

Президент Молдовы рассчитывает на выстраивание хороших партнерских отношений с Российской Федерацией.

"У нас комплексные отношения с Россией. Там живут наши граждане, есть традиционные торговые связи, но есть и ряд вопросов, по которым у нас разные мнения”, – отметила Санду. В своем выступлении глава государства пожелала успехов собеседникам и поздравила их с приближающимся Днем дипломатического работника.

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