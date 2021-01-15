Нагачевский: от должности не отказываюсь и готов к бою

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. И.о. министра юстиции Фадей Нагачевский опроверг слухи о своем возможном уходе с занимаемой должности и потребовал опубликовать в "Официальном мониторе" постановления правительства о назначении двух госсекретарей Министерства юстиции. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Вчера во время телешоу депутат парламента от фракции PAS Игорь Гросу заявил, что один из министров в правительстве угрожает уйти, если не будут утверждены госсекретари. Уверен, речь шла о министре юстиции", – написал в соцсети Нагачевский.

Он рассказал, что на последнем заседании правительства были приняты постановления об отставке госсекретарей Минюста Раду Фолтя и Дорина Лижмана. Вместо них были назначены Сильвия Стич и Лилиан Делиу. Однако до сих пор постановления о назначении не были опубликованы в "Официальном мониторе", чтобы это назначение можно было подтвердить третьей стороне.

"Такая ситуация вызывает неопределенность в деятельности Минюста, и я очень надеюсь, что проблема будет решена в кратчайшие сроки, чтобы не допускать непозволительных нарушений в деятельности министерства", – подчеркнул министр.

Он отметил, что не намерен отказываться от исполнения должностных обязанностей и ожидает кампании по его дискредитации. "Я готов к бою", – подытожил Нагачевский.

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