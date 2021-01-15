18:36 15 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Фадей Нагачевский.

Нагачевский: от должности не отказываюсь и готов к бою

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
Получить короткую ссылку
243 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210115/33260697/nagachevskiy-ot-dolzhnosti-ne-otkazyvayus-i-gotov-k-boyu.html

Действующий глава Министерства юстиции объяснил, почему некоторые депутаты PAS говорят о его возможной отставке.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. И.о. министра юстиции Фадей Нагачевский опроверг слухи о своем возможном уходе с занимаемой должности и потребовал опубликовать в "Официальном мониторе" постановления правительства о назначении двух госсекретарей Министерства юстиции. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Вчера во время телешоу депутат парламента от фракции PAS Игорь Гросу заявил, что один из министров в правительстве угрожает уйти, если не будут утверждены госсекретари. Уверен, речь шла о министре юстиции", – написал в соцсети Нагачевский.

Он рассказал, что на последнем заседании правительства были приняты постановления об отставке госсекретарей Минюста Раду Фолтя и Дорина Лижмана. Вместо них были назначены Сильвия Стич и Лилиан Делиу. Однако до сих пор постановления о назначении не были опубликованы в "Официальном мониторе", чтобы это назначение можно было подтвердить третьей стороне.

"Такая ситуация вызывает неопределенность в деятельности Минюста, и я очень надеюсь, что проблема будет решена в кратчайшие сроки, чтобы не допускать непозволительных нарушений в деятельности министерства", – подчеркнул министр.

Он отметил, что не намерен отказываться от исполнения должностных обязанностей и ожидает кампании по его дискредитации. "Я готов к бою", – подытожил Нагачевский.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Переговоры Молдовы с МВФ: почему понадобилось привлечь Минюст
Минюст: факты незаконной агитации в уголовно-исполнительной системе расследуют
Ситуация вокруг отставки трех министров: позиции советника Санду и главы Минюста


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах – фотолента
«Объявили настоящую травлю»: Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
Видео - "Происходит расчеловечивание": Алла Березовская - о травле журналистов
Коронавирусная статистика: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами
COVID-19 в Молдове и в других странах: кто в лидерах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться