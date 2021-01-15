Импичмент президенту: чем может обернуться для Санду политический кризис

Эксперты говорят о том, что уже совсем скоро перед новоизбранным президентом Майей Санду может замаячить перспектива отстранения от должности.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Готовы ли депутаты парламента начать процедуру импичмента нового президента? И есть ли юридические нормы для досрочной отставки Майи Санду в нынешнем году и привлечения ее к уголовной ответственности? Sputnik Молдова вместе с экспертами разбирался, насколько реалистичен такой сценарий в молдавской политике.

Что говорит закон

По Конституции президент, после консультаций с парламентскими фракциями, предлагает депутатам кандидатуру премьер-министра. Официальное и общеобязательное толкование Основного закона, данное на этот счет Конституционным судом (КС), обязывает главу государства выдвинуть кандидата в премьеры.

Более того, в случае если президенту предоставят доказательства наличия в парламенте "формализованного большинства депутатов", готового поддержать правительство, тот, по решению КС, будет обязан выдвинуть в премьеры кандидата, поддержанного этим большинством.

Однако ни Конституция, ни практика Конституционного суда не оговаривает четких сроков для выдвижения премьера.

Отказ президента Санду может быть истолкован как нарушение Конституции, что позволит депутатам парламента начать процедуру отставки президента (импичмент).

По Конституции решение о временном отстранении от должности президента может инициировать треть депутатов. Затем парламент должен будет обратиться в Конституционный суд, который подтвердит обстоятельства для временного отстранения от должности президента. Только после этого законодатели 2/3 голосов могут отстранить главу государства от исполнения полномочий. После принятия такого решения в течении 30 дней должен быть организован референдум об окончательной отставке президента.

С правовой точки зрения такой сценарий возможен, это Sputnik Молдова подтвердил эксперт в области Конституционного права Теодор Кырнац.

"Если Майя Санду не выдвигает кандидата в премьеры, тогда ее можно обвинить в нарушении Конституции. Когда дело дойдет до обращения в КС, там будет написано: президент Молдовы не выполнил своего конституционного обязательства. Что, по-моему, даст возможность привлечь ее к политической ответственности через организацию импичмента, отстранению от должности и народному голосования за отставку", – говорит Кырнац.

По словам эксперта, главе государства может грозить не только политическая ответственность.

"Возможно и привлечение к уголовной ответственности, если человек пошел на нарушение конституционных норм. Как только нарушил закон – должен быть привлечен к ответственности. Мы все равны перед законом", – добавил Кырнац.

Что говорят политологи

По мнению политического комментатора Иона Тэбырцэ, в этой ситуации КС может установить точный срок для выдвижения кандидата в премьеры.

"Президент обязан действовать в соответствии с Конституцией, даже при наличии пробелов в законодательстве, если мы хотим построить правовое государство. Мы не можем однозначно говорить, что президент нарушил Конституцию. Другое дело, что она пытается интерпретировать Конституцию для того, чтобы распустить парламент", – отмечает эксперт.

По его словам, ситуацию может разрешить новое решение КС.

"Думаю, что мы в скором времени можем увидеть новое обращение в КС, в котором депутаты попросят уточнить, в какой срок президент должен выдвинуть кандидата в премьеры. В противном случае сохраняется риск отстранения от должности", – говорит Тэбырцэ.

Политолог Корнел Чуря также считает, что говорить всерьез об импичменте рано, однако такая угроза сохраняется.

"Думаю, что Майя Санду еще не перешла тот рубеж, за которым появляется перспектива импичмента. Главным образом потому, что Конституция не определяет точный срок выдвижения кандидата. Я не исключаю, что такая процедура может начаться", – говорит аналитик.

По его мнению, такая инициатива депутатов сопряжена с двумя сложностями. Первая в том, что Конституционный суд, так или иначе, настроен дружественно по отношению к президенту. Вторая проблема: рейтинг Санду достаточно высок и она не успела его растерять.

"Поэтому инициатива импичмента постоянно будет натыкаться на сложности. То Конституционный суд будет думать, то политики в парламенте будут решать, голосовать или нет, стоит ли идти на референдум. Эти сложности заставят политиков задуматься", – говорит Чуря.

Тем не менее эксперт уверен, что если в парламенте будет определенное единение всех политических сил, кроме партии президента, то законодательный орган может дать бой главе государства, несмотря на свою невысокую популярность.

И. о. главы Минюста Фадей Нагачевский заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что если президент не предложит кандидата на пост главы кабмина, то она может понести политическую и юридическую ответственность, вплоть до начала процедуры импичмента.

Президент Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования нового правительства 24 декабря. Спустя несколько дней депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) обратились в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент принять решение о самороспуске. Тогда же президент заявила, что самороспуск парламента — кратчайший и для нее основной сценарий организации досрочных выборов. Также, по ее словам, она намерена дождаться вердикта Конституционного суда по этому запросу, прежде чем что-либо предпринять.

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