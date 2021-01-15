Санду рассказала, что рассчитывает обсудить во время своего визита в Брюссель

Глава государства побеседовала с послом Евросоюза в Молдове и изложила свои приоритеты на время мандата.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с послом ЕС в республике Петером Михалко приоритетные направления сотрудничества между страной и европейскими структурами. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

"Затронули как аспекты внутренней политики, так и перспективы внешней политики, в том числе в контексте моего официального визита в Брюссель на следующей неделе, и дискуссий, которые я там проведу", – уточнила Санду.

Она выразила благодарность европейским партнерам за открытость и поддержку, которую ЕС оказывал Молдове.

"Согласились по поводу необходимости активизировать отношения между нашей страной и Европейским союзом, чтобы обеспечить твердый ответ в среднесрочной и долгосрочной перспективе на последствия кризиса COVID-19 как для системы здравоохранения республики, так и для экономики Молдовы", – уточнила Санду.

По словам президента, одна из основных целей ее визита в Брюссель – "обеспечение страны вакциной против COVID-19 и медицинским оборудованием, чтобы остановить распространение пандемии".

Глава государства заверила европейского дипломата в том, что приоритет для Молдовы – оставаться последовательным и надежным соседом ЕС – как в качестве политического и экономического партнера, так и в качестве члена Восточного партнерства.

"В результате мы приложим все усилия для реализации программы реформ и ассоциации с Европейским союзом", – заключила она.

Майя Санду 12 декабря находилась с официальным визитом в Киеве по приглашению своего украинского коллеги. Это был ее первый зарубежный визит в качестве главы государства. В течение дня она провела встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и премьером Денисом Шмыгалем.

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