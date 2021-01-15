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Демократическая партия Молдовы

У молдавских демократов новые потери: партию покинули еще несколько активистов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210115/33263576.html

Массовый исход в стане ДПМ продолжается: политсила не досчиталась нескольких своих выдвиженцев в одном из районов республики.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Восемь примаров и один районный советник территориальной организации Демократической партии Молдовы (ДПМ) в районе Сорока объявили о выходе из состава политформирования.

Демократическая партия Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
ДПМ сдувается на глазах: партию покинули все члены районной ячейки

В совместном заявлении, направленном СМИ, они заявили, что утеряли доверие к главе Демпартии Павлу Филипу и его приближенным.

"Выражаем несогласие и возмущение тем, как руководство Демократической партии больше не принимает во внимание и полностью игнорирует выраженный законный голос и интересы избирателей", – сказано в тексте. 

Там также говорится о том, что "провалы ДПМ за последний год связаны с интересами группой лиц, которые находятся в руководстве партии". 

"Мы, примары и советники территориальной организации ДПМ в Сороках, покидаем Демократическую партию Молдовы и объявляем себя независимыми во всех местных органах власти района Сорока", – уточняется в документе.

Это не первый случай, когда из ДПМ уходят члены ее территориальных организаций. Ранее подобное произошло, в том числе, в Тараклии, Единцах, Дрокии, Флорештах. А за 2020 год Демократическую партию в парламенте Молдовы покинули 16 депутатов.

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