Санду рассказала о судьбе парламента и досрочных выборах

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Молдове нужны досрочные парламентские выборы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в пятницу в эфире одного из местных СМИ.
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"Проблема в том, что нет поддержки в парламенте. Даже если бы проголосовали за такое правительство, то не было бы большинства, которое бы поддерживало его. Проблема в парламенте, а не в том, что нет людей для правительства. Кабмин без парламента не может многое сделать", – уточнила Санду.
Досрочные выборы
"Сейчас нужно просто дойти до досрочных выборов. Представители PAS обратились в Конституционный суд по поводу того, возможен ли самороспуск парламента. Посмотрим, что скажет инстанция", – добавила Санду.
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На вопрос о том, каковы будут ее действия, если КС выскажется против самороспуска парламента, Санду заявила, что пока об этом говорить преждевременно.
Что будет после досрочных выборов
Глава государства считает, что после реформатирования в парламенте "наверняка должно сформироваться какое-то новое большинство".
"Выбор за гражданами. А потом политические партии, которые пройдут в законодательный орган, будут обсуждать, кто с кем может сформировать такое большинство", – подчеркнула Санду.
Состав Совбеза изменится
Санду заявила, что рассчитывает на следующей неделе провести заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) страны, которое станет первым после ее вступления в должность президента. При этом она еще раз отметила, что состав Совбеза изменится. По ее словам, в него могут войти не только министры, генпрокурор и глава Нацбанка, но и другие люди.
"Разработали новый регламент, предыдущий был 1997 года. Будет новый состав (ВСБ – ред.). Есть закон, который предписывает, кто обязательно должен быть в этом совете… Наверное, на следующей неделе я объявлю состав. И будет первое заседание на следующей неделе после того, как я вернусь из Брюсселя", – сказала Санду.
Она отметила, что секретарем Совбезом станет ее советник по безопасности, но его имя она объявит позже.
Приоритеты визита в Брюссель
Санду отметила, что там она намерена поднять вопрос строительства гидроэнергетического узла на Днестре и, в частности, проведения экологической экспертизы европейскими специалистами. Кроме того, глава государства намерена обсудить в ЕС и другие вопросы, касающиеся экологии.
Также Санду рассчитывает обговорить социальные, экономические вопросы, проблемы сельскохозяйственного сектора. Президент отметила, что хочет обсудить возможность получения финансовой помощи. Также она попросит ЕС помочь в получении вакцины от коронавируса. Помимо этого будет обсуждаться проект регионального развития, чтобы местные администрации получали финансирование напрямую, а не через правительство.
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Вакцина от COVID-19
Президент Молдовы сообщила, что скорее всего в Молдову поставят вакцины от коронавируса "Модерна" и "Пфайзер". На вопрос: получается, что на правом берегу Днестра планируется использовать эти две вакцины, а на левом – "Спутник V", Санду отметила, что "у людей будет выбор".
План приднестровского урегулирования
Глава государства считает, что план приднестровского урегулирования "должен быть общим".
"Здесь нужен консенсус общества, политический консенсус. У нас есть точки опоры, чтобы найти это решение. Во-первых, это мирное урегулирование конфликта, политическое и дипломатическое. Во-вторых, это сохранение суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах. В-третьих, сохранение функциональности нашего государства", – сказала Санду.
На вопросо том, намерена ли она встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, президент отметила, что исходить в своих решений будет из интересов граждан.
"Если что-то произойдет, и такие разговоры понадобятся, я тогда подумаю… Сейчас я не планирую", – отметила глава государства.
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