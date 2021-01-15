Санду рассказала о судьбе парламента и досрочных выборах

Глава государства поделилась тем, каким она видит урегулирование приднестровского вопроса, как изменится состав Высшего совета безопасности, а также , какие вопросы намерена поднять в рамках своего официального визита в Брюссель.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Молдове нужны досрочные парламентские выборы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в пятницу в эфире одного из местных СМИ.

Есть ли у президента кандидаты в премьеры?

На вопрос о том, есть ли у Санду на примете кандидаты в кабмин, она отметила, что ей известны "люди, которые бы сформировали очень хорошее правительство".

"Проблема в том, что нет поддержки в парламенте. Даже если бы проголосовали за такое правительство, то не было бы большинства, которое бы поддерживало его. Проблема в парламенте, а не в том, что нет людей для правительства. Кабмин без парламента не может многое сделать", – уточнила Санду.

Досрочные выборы

Санду напомнила, что в ходе консультаций с представителями всех партий в законодательном собрании все подтвердили, что не состоят ни в каком большинстве и не собираются создавать коалицию, а также заявили, что выступают за досрочные выборы.

"Сейчас нужно просто дойти до досрочных выборов. Представители PAS обратились в Конституционный суд по поводу того, возможен ли самороспуск парламента. Посмотрим, что скажет инстанция", – добавила Санду.

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По ее мнению, самый быстрый путь к досрочным выборам – самороспуск законодательного органа. Однако есть и другой вариант – если партии, представленные в парламенте, договорятся и озвучат решение о том, что они не будут принимать никакие законопроекты в течение трех месяцев.

На вопрос о том, каковы будут ее действия, если КС выскажется против самороспуска парламента, Санду заявила, что пока об этом говорить преждевременно.

Что будет после досрочных выборов

Глава государства считает, что после реформатирования в парламенте "наверняка должно сформироваться какое-то новое большинство".

"Выбор за гражданами. А потом политические партии, которые пройдут в законодательный орган, будут обсуждать, кто с кем может сформировать такое большинство", – подчеркнула Санду.

Состав Совбеза изменится

Санду заявила, что рассчитывает на следующей неделе провести заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) страны, которое станет первым после ее вступления в должность президента. При этом она еще раз отметила, что состав Совбеза изменится. По ее словам, в него могут войти не только министры, генпрокурор и глава Нацбанка, но и другие люди.

"Разработали новый регламент, предыдущий был 1997 года. Будет новый состав (ВСБ – ред.). Есть закон, который предписывает, кто обязательно должен быть в этом совете… Наверное, на следующей неделе я объявлю состав. И будет первое заседание на следующей неделе после того, как я вернусь из Брюсселя", – сказала Санду.

Она отметила, что секретарем Совбезом станет ее советник по безопасности, но его имя она объявит позже.

Приоритеты визита в Брюссель

Санду отметила, что там она намерена поднять вопрос строительства гидроэнергетического узла на Днестре и, в частности, проведения экологической экспертизы европейскими специалистами. Кроме того, глава государства намерена обсудить в ЕС и другие вопросы, касающиеся экологии.

Также Санду рассчитывает обговорить социальные, экономические вопросы, проблемы сельскохозяйственного сектора. Президент отметила, что хочет обсудить возможность получения финансовой помощи. Также она попросит ЕС помочь в получении вакцины от коронавируса. Помимо этого будет обсуждаться проект регионального развития, чтобы местные администрации получали финансирование напрямую, а не через правительство.

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Вакцина от COVID-19

Президент Молдовы сообщила, что скорее всего в Молдову поставят вакцины от коронавируса "Модерна" и "Пфайзер". На вопрос: получается, что на правом берегу Днестра планируется использовать эти две вакцины, а на левом – "Спутник V", Санду отметила, что "у людей будет выбор".

План приднестровского урегулирования

Глава государства считает, что план приднестровского урегулирования "должен быть общим".

"Здесь нужен консенсус общества, политический консенсус. У нас есть точки опоры, чтобы найти это решение. Во-первых, это мирное урегулирование конфликта, политическое и дипломатическое. Во-вторых, это сохранение суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах. В-третьих, сохранение функциональности нашего государства", – сказала Санду.

На вопросо том, намерена ли она встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, президент отметила, что исходить в своих решений будет из интересов граждан.

"Если что-то произойдет, и такие разговоры понадобятся, я тогда подумаю… Сейчас я не планирую", – отметила глава государства.

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