Когда в Молдове ждать административной реформы - мнение эксперта

По словам одного из членов комиссии по разработке реформы административно-территориального деления, ее внедрение может занять несколько лет.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Экс-глава Центральной избирательной комиссии и член правительственной комиссии по разработке проекта административно территориальной реформы Юрий Чокан рассказал, когда в Молдове может произойти административно-территориальная реформа. По его словам, этот процесс может занять несколько лет, а завершающей точкой могут стать местные выборы 2023-го или 2027 года.

"Мы не можем говорить о ее реализации через три, четыре или пять месяцев, это реформа, которая может длиться годами, а конечной точкой будут местные выборы в 2023-м или 2027 году. Когда мы говорим о территориально-административной реорганизации, мы также имеем в виду реорганизацию структуры местных органов власти, исходя из их компетенций, рычагов и ресурсов, которыми они располагают", - отметил Юрий Чокан.

По его мнению, в настоящее время содержание административной структуры обходится госбюджету более чем в 100 миллионов леев, но такая система неэффективна и очень дорога.

"Сегодня у нас огромная потребность в финансовом обеспечении, в том числе по борьбе с пандемией, а в течение месяца из государственного бюджета выделяется 118 миллионов леев на поддержание этой административной структуры, я подчеркиваю, только на поддержание, а не на проекты регионального развития. Я считаю, что мы не можем позволить себе такую ​​неэффективную и очень дорогостоящую систему с примэриями из 3 или 4 человек, которые не могут предложить качественные услуги", - отметил Юрий Чокан.

В настоящее время административно-территориальное устройство Республики Молдова включает 898 органов местного публичного управления первого уровня и 35 - второго уровня.

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