Гречаная и Чокой поздравили дипломатов Молдовы с профессиональным праздником

Руководители правительства и парламента обратились к дипломатам с поздравительными посланиями. Спикер говорила о дружбе с Востоком и Западом, и. о. премьера - о евромодернизации.

Спикер молдавского парламента, а также и. о. премьера, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой поздравили сотрудников дипломатических и консульских миссий Республики Молдова с профессиональным праздником.

Председатель парламента пожелала дипломатам и далее продвигать главную цель внешней политики Республики Молдова – развитие добрых отношений как с Востоком, так и с Западом, заниматься экономической дипломатией.

"Не зря говорят, что, когда говорят дипломаты, пушки молчат. Уважаемые дипломаты, благодаря вашим усилиям мир может стать лучше. Вы лучше всех умеете находить мирные решения и помогать преодолевать и избегать политических противостояний, продвигать политический дискурс, основанный на взаимоуважении и взаимопонимании", - обратилась к послам Гречаная.

И. о. премьер-министра Аурелиу Чокой в свою очередь отметил, что кропотливая, смелая и профессиональная работа дипломатов высоко ценится как молдавскими общинами за рубежом, так и жителями нашей страны.

"Абсолютный приоритет внешней политики четко и прагматично очерчен: Республика Молдова остается прочно закрепленной в процессе европейской модернизации, которая является главной целью внутренней и внешней повестки дня страны", - заявил в поздравительном послании исполняющий обязанности главы правительства.

День дипломатического работника в Молдове отмечается с 2015 года.

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