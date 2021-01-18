У парламента нет возможностей для самороспуска — Конституционный суд

Судьи КС подтвердили, что депутаты молдавского парламента не обладают возможностью проголосовать за роспуск законодательного органа.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Парламент Молдовы не может самораспуститься, даже если за это проголосуют две трети депутатов. Об этом на брифинге в понедельник заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле по итогам заседания, на котором был рассмотрен запрос депутатов пропрезидентской партии "Действие и солидарность".

Судьи Конституционного суда констатировали, что в Высшем законе четко сказано: распустить парламент можно лишь по двум причинам — если он не в состоянии назначить премьер-министра или три месяца не принимает никаких законов.

Маноле подчеркнула, что текст Конституции ясен и не нуждается в дополнительной трактовке.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что рассчитывает на положительный ответ Конституционного суда и видит в самороспуске быстрейший способ организовать досрочные парламентские выборы.

В начале января депутаты партии "Действие и солидарность" направили в Конституционный суд запрос, чтобы выяснить, может ли парламент Молдовы проголосовать за такую процедуру квалифицированным большинством из двух третей депутатов.

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