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Игорь Додон

Додон: досрочные парламентские выборы пройдут не раньше июня

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210118/33286507/dodon-dosrochnye-parlamentskie-vybory-proydut-ne-ranshe-iyunya.html

Пятый президент Молдовы выступил с комментариями по текущей ситуации в стране, а также выдвинул несколько предложений к власти для выхода из кризиса.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Ситуация в Молдове шаткая, и мы наблюдаем блокировку деятельности государственных институтов. Чтобы выйти из этого кризиса, президент Майя Санду должна выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля.

Такое заявление сделал в понедельник на брифинге лидер Партии социалистов Игорь Додон после заседания исполкома ПСРМ.

Долгожданный кандидат

"Партия социалистов требует от президента выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля, то есть до открытия весенней сессии парламента. Есть еще две недели", – отметил Додон.

Он добавил, что во вторник, 19 января, депутаты-социалисты обратятся в Конституционный суд, чтобы узнать, каков крайний срок, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, и каковы санкции за отказ от этого.

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© Sputnik / Алексей Даничев
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"Несколько месяцев назад я говорил, что худший сценарий – это блокировка нескольких государственных институтов власти. Это и произошло. Во многом из-за бездействия и нарушения Конституции нынешним президентом Майей Санду. У нас нет правительства, а в программе президента говорилось, что у нее есть план по борьбе с пандемией, кризисом - экономическим и социальным", - считает Додон.

По его словам, глава государства боится взять на себя ответственность за ситуацию в стране, вместо этого она пытается спрятаться за международной повесткой, которая безрезультатна. 

Он полагает, что со сменой президента больше нет той совместной работы между представителями трех веток власти. По мнению Додона, теперь молдавский народ наблюдает политическое шоу, блокировку работы нескольких институтов власти, "и все больше видны попытки к узурпации власти со стороны президента". 

Урны для голосования в Молдове, архивное фото
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Досрочные выборы 

Додон напомнил, что законом предусмотрены только два основания для роспуска законодательного органа, а предложение Партии социалистов провести консультации по этому поводу с другими фракциями остается в силе. 

"Мы приняли решение, что завтра утром исполнительный секретарь партии Влад Батрынча и председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ свяжутся с руководителями всех фракций и парламентских групп для проведения дискуссий по поводу роспуска парламента. Призываем к диалогу для разработки дорожной карты", - пояснил Додон. 

По мнению Додона, в сложившейся ситуации  досрочные парламентские выборы возможны не раньше июня 2021 года.

"Социалисты выступают категорически против того, чтобы парламент в разгар пандемии не функционировал в течение 90 дней. Граждане ждут многих решений, и мы их примем. Поэтому единственный выход – неизбрание правительства с двух попыток, – подчеркнул Додон. 

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