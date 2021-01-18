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Парламент Республики Молдова

Молдавские депутаты возвращаются с каникул

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210118/33288373/moldavskie-deputaty-vozvraschayutsya-s-kanikul.html

Зимний отдых молдавских депутатов завершается. На этой неделе законодатели возвращаются к работе в комиссиях.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. С 20 января молдавские депутаты возвращаются с зимних каникул и возобновляют работу. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"До созыва весенне-летней сессии депутаты будут задействованы в работе постоянных парламентских комиссий. Постановление о созыве новой сессии подписывается председателем высшего законодательного органа", – уточнили в пресс-службе.

Спикер парламента Зинаида Гречаная выразила надежду, что в наступившем году законотворцы проявят повышенную ответственность перед гражданами.

"Люди ждут конкретных результатов от депутатов, которым они предоставили голос", – подчеркнула Гречаная.

Согласно регламенту высшего законодательного органа парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя – стартует в сентябре и заканчивается в конце декабря.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Молдавские депутаты ушли на каникулы 16 декабря 2020 года. Однако они собирались на заседание во время внеочередной сессии по случаю инаугурации президента Молдовы.

Всего парламент страны провел в 2020 году 33 пленарных заседаний, в ходе которых принято 259 законодательных актов: 210 законов и 49 постановлений. В общей сложности за год депутаты инициировали семь вотумов недоверия, из которых пять простых и два вотума недоверия правительству. Однако всего рассмотрели на пленарных заседаниях лишь три подобные инициативы. Впрочем, ни одна из них не была утверждена.

Как уточнили в секретариате, в ходе весенне-летней сессии, проходившей с 3 февраля по 20 июля, парламентарии собрались на 21 пленарное заседание, а в рамках осенне-зимней (с 1 сентября по 16 декабря) – на 11.

Итоги работы молдавского парламента в 2020 году
© Sputnik / Алена Матвеева
Итоги работы молдавского парламента в 2020 году

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