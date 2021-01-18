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Национальный орган по неподкупности.

Один из членов Совета по неподкупности подал в отставку

© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Политика
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Sputnik Молдова
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Коллегиальный орган остался без одной фигуры: Олег Ефрим решил уйти с занимаемого поста, чем удивил своих коллег.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Экс-глава Минюста Олег Ефрим объявил об отставке с поста члена Совета при Национальном органе по неподкупности (НОП). По его словам, он намерен посвятить время ведению бизнеса.

"Продолжу посещать заседания пока правительство не выдвинет нового представителя в Совете, как это и предполагает закон", – сказал Ефрим.

Остальные члены Совета оказались удивлены его решением.

"Не ожидали такого поворота в начале года и на первом заседании. Господин Ефрим удивил", – сказала член коллегиального органа Мариана Тимотин.

Здание Парламента Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Олег Ефрим вступил в должность члена Совета при НОП в 2017 году. В начале января президент Майя Санду встретилась с руководителем Национального органа по неподкупности Родикой Анточ. Глава государства выразила недоумение, почему структура не ведет расследования, прежде всего, в отношении высокопоставленных чиновников, примаров и государственных служащих, которые вызывают подозрения, связанные с обоснованием имущества.

Ефрим занимал пост министра юстиции с 6 мая 2011 по 10 декабря 2014 года в кабмине под руководством Владимира Филата, а затем и в правительстве Юрие Лянкэ.

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