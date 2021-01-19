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Конституционный суд

Социалисты пошли в КС: что ждет Санду, если она не выдвинет кандидата в премьеры

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210119/33296515/psrm-napravili-zapros-v-konsitutsionnyy-sud.html

Депутаты-социалисты недовольны бездействием президента Молдовы Майи Санду и запросили у Конституционного суда разъяснить некоторые положения Высшего закона.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Депутаты фракции социалистов зарегистрировали в Конституционном суде запрос, которым требуют объяснить некоторые положения Высшего закона страны. Об этом сообщил на брифинге во вторник депутат ПСРМ Василе Боля. 

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
У парламента нет возможностей для самороспуска — Конституционный суд

По его словам, запрос касается статей о максимальном сроке, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры после отставки правительства. Помимо этого, социалисты надеются получить ответ на вопрос о том, какие санкции грозят главе государства в случае отказа от выдвижения кандидата в премьеры.

"Вы видели, что произошло после ухода в отставку правительства Иона Кику. Мы видели, что затем страна вступила в очень шаткий и неясный период. Президент Майя Санду до сих пор не выдвинула кандидата в премьер-министры, а уже прошло 25 дней", - отметил Боля.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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По его мнению, Санду потеряла время на "бессмысленные запросы в КС о возможности самороспуска парламента".

Боля обратил внимание на то, что в Конституционном суде объяснили, что парламент Молдовы не может самораспуститься, даже если за это проголосуют две трети депутатов. В Высшем законе четко сказано: распустить парламент можно лишь по двум причинам — если он не в состоянии назначить премьер-министра или три месяца не принимает никаких законов.

"Нам важно выяснить, является ли отказ президента выдвинуть кандидата в премьеры грубым нарушением Конституции, и каковы будут последствия для страны, если это не будет сделано в максимально допустимый период, и если это произойдет после срока в 45 дней", - добавил Боля.

Еще один из вопросов, с которым депутаты-социалисты обратились в КС, - каковы санкции, если глава государства отказывается выдвинуть второго кандидата, если первого не утвердили. 

Как рассказал Боля, парламентарии от ПСРМ убеждены, что президент должен принимать активное участие в назначении главы правительства и играть роль посредника между институтами власти.

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