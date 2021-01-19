Эксперт: Украина должна показать большую открытость по отношению к Молдове

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. После недавнего визита президента Майи Санду в Киев многие эксперты в Кишиневе говорили о возобновлении молдавско-украинских отношений и их сложности.
Политический обозреватель Ион Тэбырцэ рассказал в студии Sputnik Молдова о сложной истории отношений между двумя странами, которые не были однозначно взаимовыгодными.
Тэбырцэ также рассказал об инфраструктурных проектах между двумя странами, отметив, что на бумаге эти проекты выглядят хорошо, в реальности реализовать их будет довольно сложно.
"Что касается согласованного в Киеве проекта дорожной инфраструктуры, то маршрут Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев выглядит очень хорошо на бумаге, но для этого потребуются колоссальные суммы денег от обеих сторон. Где эти деньги можно получить? В Молдове их нет, и мы не знаем, сколько Украина готова инвестировать. Думаю, что эти деньги могут поступить из европейских источников", – пояснил Тэбырцэ.
Президент Майя Санду, будучи в Брюсселе, собирается обсудить вопрос об участии Европейского союза в оценке воздействия строительства Украиной гидроэлектростанции на Днестр. В ходе визита президент Молдовы также попросит провести мониторинг ситуации с недвижимостью Молдовы на территории Украины.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>