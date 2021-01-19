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Ion Tăbârță

Эксперт: Украина должна показать большую открытость по отношению к Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210119/33297864/ekspert-ob-iskrennosti-moldavsko-ukrainskikh-otnosheniy.html

Политический обозреватель Ион Тэбырцэ рассказал в студии Sputnik Молдова об искренности молдавско-украинских отношений и рассмотрел самые "острые" дела в истории двух государств после провозглашения независимости.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. После недавнего визита президента Майи Санду в Киев многие эксперты в Кишиневе говорили о возобновлении молдавско-украинских отношений и их сложности.

Политический обозреватель Ион Тэбырцэ рассказал в студии Sputnik Молдова о сложной истории отношений между двумя странами, которые не были однозначно взаимовыгодными.

Вячеслав Ионицэ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ионицэ: отношения между Молдовой и Украиной - это "игра в одни ворота"
"В отношениях между Молдовой и Украиной было много подводных камней и, к сожалению, Украина неоднозначно относилась к позиции Молдовы по ряду вопросов. Я бы упомянул здесь позицию украинской стороны по приднестровскому досье, проблемные споры по поводу делимитации государственной границы, где украинская сторона была достаточно жесткой в ​​переговорах с Молдовой. Это проблема порта в Джурджулештах, 7,7 км дороги Одесса-Рени, Новоднестровской ГЭС, плотины Наславча, 130 объектов недвижимости Молдовы на территории Украины. Для решения этих проблем нам нужны искренние отношения и мы надеемся, что украинская сторона пересмотрит свою позицию по ряду вопросов, чтобы показать большую открытость по отношению к Молдове", – сказал эксперт.

Тэбырцэ также рассказал об инфраструктурных проектах между двумя странами, отметив, что на бумаге эти проекты выглядят хорошо, в реальности реализовать их будет довольно сложно.

"Что касается согласованного в Киеве проекта дорожной инфраструктуры, то маршрут Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев выглядит очень хорошо на бумаге, но для этого потребуются колоссальные суммы денег от обеих сторон. Где эти деньги можно получить? В Молдове их нет, и мы не знаем, сколько Украина готова инвестировать. Думаю, что эти деньги могут поступить из европейских источников", – пояснил Тэбырцэ.

Президент Майя Санду, будучи в Брюсселе, собирается обсудить вопрос об участии Европейского союза в оценке воздействия строительства Украиной гидроэлектростанции на Днестр. В ходе визита президент Молдовы также попросит провести мониторинг ситуации с недвижимостью Молдовы на территории Украины.

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Теги:
двусторонние отношения, отношения


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