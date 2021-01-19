Высокая кухня: как депутаты питаются в условиях пандемии

КИШИНЕВ, 19 января - Sputnik. Источники в парламенте сообщили Sputnik Молдова, что с начала пандемии COVID-19 работа столовой в здании законодательного собрания республики была приостановлена. Эта мера была принята для снижения риска заражения коронавирусом как среди депутатов, так и среди других сотрудников учреждения. В этих условиях была найдена альтернатива.
"Парламент обратился в кейтеринговую службу одного из ресторанов Кишинева. Таким образом, каждое утро представители ресторана присылают депутатам меню дня, из которого народные избранники могут выбирать блюда в соответствии со своими предпочтениями", – рассказал Sputnik Молдова источник в парламенте.
Со среды, 20 января, народные избранники возобновят работу в составе парламентских комиссий. Согласно регламенту законодательного собрания, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и длится до конца июля.
Конституционный суд в понедельник, 18 января, постановил, что парламент Республики Молдова не может самораспуститься.
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