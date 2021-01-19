В двух населенных пунктах Молдовы ожидаются выборы: когда они пройдут

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 16 мая 2021 года проведение новых местных выборов на должность примара коммуны Негурений-Векь Унгенского района. Такое решение было принято единогласно членами ЦИК на заседании во вторник.

"Досрочное прекращение мандата прошлого примара произошло в связи с его смертью", - отметили на заседании Центризбиркома.

Также в этот день новые местные выборы пройдут в коммуне Хыртоп Чимишлийского района.

Мэр Хыртопа, избранный в 2019-м, также скончался в прошлом году.

Следует отметить, что согласно избирательному законодательству, новые местные выборы проводятся не чаще двух раз в год – весной и осенью.

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