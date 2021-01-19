16:27 19 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.87
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Эмблема ЦИК

В двух населенных пунктах Молдовы ожидаются выборы: когда они пройдут

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/10/32507305.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210119/33299365/v-dvukh-naselennykh-punktakh-moldovy-ozhidayutsya-vybory-kogda-oni-proydut.html

Члены молдавского Центризбиркома единогласно определили 16 мая 2021 года датой проведения выборов примаров.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 16 мая 2021 года проведение новых местных выборов на должность примара коммуны Негурений-Векь Унгенского района. Такое решение было принято единогласно членами ЦИК на заседании во вторник.

Выборы
© Sputnik / Mihai Caraus
В двух селах Молдовы прошли выборы примаров: кто одержал победу

"Досрочное прекращение мандата прошлого примара произошло в связи с его смертью", - отметили на заседании Центризбиркома. 

Также в этот день новые местные выборы пройдут в коммуне Хыртоп Чимишлийского района.

Мэр Хыртопа, избранный в 2019-м, также скончался в прошлом году. 

Следует отметить, что согласно избирательному законодательству, новые местные выборы проводятся не чаще двух раз в год – весной и осенью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Букет проблем Молдовы: решат ли их досрочные парламентские выборы
Кику прокомментировал состоявшийся протест примаров
Додон: досрочные парламентские выборы пройдут не раньше июня


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушки в горячем сероводородном источнике в Пятигорске.
Рекордные морозы в России
Исторический полет: в небо поднялись шесть Ан-124-100 «Руслан»
Новая история российской авиации: шесть Ан-124-100 "Руслан" - в небе
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться