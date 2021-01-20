В Приднестровье состоятся дополнительные и повторные выборы уже в марте

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik. Повторные и дополнительные выборы пройдут в Приднестровье 28 марта, в последнее воскресеньемесяца. Как говорят в Центризбиркоме региона, голосование пройдет в соответствии со всеми необходимыми мерами по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией.
Выборы депутатов в законодательное собрание Приднестровья, местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сел, поселков проходили 29 ноября 2020 года по 936 избирательным округам. По итогам голосования в 13 округах выборы депутатов в сельские Советы народных депутатов были признаны несостоявшимися.
В последнее воскресенье марта пройдут и повторные выборы председателя Совета - главы администрации села Бычок Григориопольского района. Повторно будут голосовать за депутата сельсовета и избиратели Рыбницкого района в селе Вадатурково по избирательному округу № 3 и в селе Станиславка – по округу № 2.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов на 28 марта назначены и дополнительные выборы - по избирательному округу № 5 Днестровского городского Совета народных депутатов и по округу № 3 Совета народных депутатов села Гармацкое Дубоссарского района.
В ближайшее время Советы народных депутатов городов и районов региона примут решения об утверждении смет расходов на предстоящие повторные и дополнительные выборы.
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