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Выборы главы Приднестровья

В Приднестровье состоятся дополнительные и повторные выборы уже в марте

© Sputnik / Ruslan Shalapuda
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33303816/v-pridnestrove-sostoyatsya-dopolnitelnye-i-povtornye-vybory-uzhe-v-marte.html

Дату проведения голосования установили единую – последнее воскресенье марта, которое в 2021 году приходится на 28-е число.

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik. Повторные и дополнительные выборы пройдут в Приднестровье 28 марта, в последнее воскресеньемесяца. Как говорят в Центризбиркоме региона, голосование пройдет в соответствии со всеми необходимыми мерами по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией.

Выборы депутатов в законодательное собрание Приднестровья, местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сел, поселков проходили 29 ноября 2020 года по 936 избирательным округам. По итогам голосования в 13 округах выборы депутатов в сельские Советы народных депутатов были признаны несостоявшимися.

Эмблема ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
В двух населенных пунктах Молдовы ожидаются выборы: когда они пройдут
На повторных выборах 28 марта 2021 года будут избирать представителей в Советы народных депутатов села Протягайловка города Бендеры по избирательному округу № 5, села Кременчуг по округу № 7, села Шипка Григориопольского района по округу № 3, а также сел Слободзейского района: Кицканы - по округу №6, Парканы - по округу №5, Ближний Хутор - по округам №2, 15 и Фрунзе - по округам №3, 4, 6.

В последнее воскресенье марта пройдут и повторные выборы председателя Совета - главы администрации села Бычок Григориопольского района. Повторно будут голосовать за депутата сельсовета и избиратели Рыбницкого района в селе Вадатурково по избирательному округу № 3 и в селе Станиславка – по округу № 2.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов на 28 марта назначены и дополнительные выборы - по избирательному округу № 5 Днестровского городского Совета народных депутатов и по округу № 3 Совета народных депутатов села Гармацкое Дубоссарского района.

В ближайшее время Советы народных депутатов городов и районов региона примут решения об утверждении смет расходов на предстоящие повторные и дополнительные выборы.

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Теги:
выборы, допвыборы, Приднестровье


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