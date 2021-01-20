В парламенте закончились каникулы: чем займутся депутаты в первый день работы

Новогодне-рождественский отпуск завершается и для народных избранников. Сегодня законодатели возвращаются к своим обязанностям.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В среду парламент республики Молдова возобновляет свою деятельность. Ранее спикер Зинаида Гречаная выразила надежду, что в наступившем году законотворцы проявят повышенную ответственность перед гражданами.

"До созыва весенне-летней сессии депутаты будут задействованы в работе постоянных парламентских комиссий. Постановление о созыве новой сессии подписывается председателем высшего законодательного органа", – уточнили в пресс-службе высшего законодательного собрания.

В 9:00 состоится заседание парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету. Через час соберется комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. В 15:00 состоятся публичные слушания в комиссии по расследованию всех обстоятельств, которые привели к отмыванию денег, в особо крупных размерах, через суды и финансово-банковские учреждения в Республике Молдова.

Правила процедуры Законодательного собрания предусматривают, что парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре, а весенняя в феврале.

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