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Парламент Республики Молдова.

В парламенте закончились каникулы: чем займутся депутаты в первый день работы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (306)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33306171/v-parlamente-zakonchilis-kanikuly-chem-zaymutsya-deputaty-v-pervyy-den-raboty.html

Новогодне-рождественский отпуск завершается и для народных избранников. Сегодня законодатели возвращаются к своим обязанностям.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В среду парламент республики Молдова возобновляет свою деятельность. Ранее спикер Зинаида Гречаная выразила надежду, что в наступившем году законотворцы проявят повышенную ответственность перед гражданами.

"До созыва весенне-летней сессии депутаты будут задействованы в работе постоянных парламентских комиссий. Постановление о созыве новой сессии подписывается председателем высшего законодательного органа", – уточнили в пресс-службе высшего законодательного собрания.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
У парламента нет возможностей для самороспуска — Конституционный суд
В 9:00 состоится заседание парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету. Через час соберется комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. В 15:00 состоятся публичные слушания в комиссии по расследованию всех обстоятельств, которые привели к отмыванию денег, в особо крупных размерах, через суды и финансово-банковские учреждения в Республике Молдова.

Правила процедуры Законодательного собрания предусматривают, что парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре, а весенняя в феврале.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (306)

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