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Ирина Влах

Ирина Влах высказалась по поводу выборов в Народное собрание Гагаузии

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33307510/irina-vlah-vyskazalas-po-povodu-vyborov-v-narodnoe-sobranie-gagauzii.html

Выборы в Народное собрание Гагаузии состоятся 4 апреля 2021 года. Глава автономии считает, что предвыборная кампания должна быть честной.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Предстоящая кампания по выборам в Народное собрание должна быть честным и открытым соревнованием идей и проектов для развития Гагаузии. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузского региона Ирина Влах на своей странице в Facebook.

"Мы переживаем сложное время борьбы с пандемией и с последствиями экономического кризиса. Экономика падает как на глобальном, на региональном уровнях, так и на местном уровне. В этот непростой период нам как никогда необходимо сплотиться, потому что когда мы едины – мы намного сильнее и способны эффективнее бороться с социально-экономическими проблемами", – считает Влах.

По ее мнению, "предстоящая кампания по выборам в Народное собрание ни в коем случае не должна стать кампанией борьбы гагаузов с гагаузами".

Башкан Гагаузии Ирина Влах
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
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"Уверена, что всех нас вне зависимости от разницы во взглядах объединяет желание принять участие в развитии Гагаузии. Также нас объединяет общая цель – сделать Гагаузию лучшим местом для жизни наших детей и внуков", – добавила Влах.

Она обратилась к действующим депутатам НСГ и будущим кандидатам с просьбой, выстраивать электоральную кампанию путем представления идей и проектов развития Гагаузской автономии.

"Пусть жители Гагаузии голосуют за идеи и проекты и за людей, убедивших их, что в состояние реализовать обещанное", – заключила Влах.

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