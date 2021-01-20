Ирина Влах высказалась по поводу выборов в Народное собрание Гагаузии

Выборы в Народное собрание Гагаузии состоятся 4 апреля 2021 года. Глава автономии считает, что предвыборная кампания должна быть честной.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Предстоящая кампания по выборам в Народное собрание должна быть честным и открытым соревнованием идей и проектов для развития Гагаузии. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузского региона Ирина Влах на своей странице в Facebook.

"Мы переживаем сложное время борьбы с пандемией и с последствиями экономического кризиса. Экономика падает как на глобальном, на региональном уровнях, так и на местном уровне. В этот непростой период нам как никогда необходимо сплотиться, потому что когда мы едины – мы намного сильнее и способны эффективнее бороться с социально-экономическими проблемами", – считает Влах.

По ее мнению, "предстоящая кампания по выборам в Народное собрание ни в коем случае не должна стать кампанией борьбы гагаузов с гагаузами".

"Уверена, что всех нас вне зависимости от разницы во взглядах объединяет желание принять участие в развитии Гагаузии. Также нас объединяет общая цель – сделать Гагаузию лучшим местом для жизни наших детей и внуков", – добавила Влах.

Она обратилась к действующим депутатам НСГ и будущим кандидатам с просьбой, выстраивать электоральную кампанию путем представления идей и проектов развития Гагаузской автономии.

"Пусть жители Гагаузии голосуют за идеи и проекты и за людей, убедивших их, что в состояние реализовать обещанное", – заключила Влах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova