Санду после визита в Брюссель: досрочные выборы должны пройти как можно скорее

Глава государства считает, что преодоление глубокого кризиса в республике возможно, если страна приложит усилия.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Досрочные парламентские выборы должны пройти в Молдове как можно быстрее. Об этом заявила президент республики Майя Санду в среду на брифинге, посвященном итогам ее официального визита в Брюссель.

"Европейский союз хочет помочь, хочет поддержать развитие Молдовы, но хочет, чтобы здесь был вызывающий доверие партнер. В этом смысле наша задача организоваться внутри страны и чтобы у нас была стабильная и ответственная власть. Когда это произойдет, то все европейские фонды будут разблокированы. И помощь начнет поступать в Молдову", – сказала Санду.

Глава государства отметила, что преодоление глубокого кризиса возможно, если страна приложит усилия.

"У нынешнего состава парламента нет ни решений, ни законности, ни доверия. Депутаты, которые продаются, не могут сформировать стабильный фундамент для правительства. Поэтому досрочные выборы должны пройти как можно быстрее. Наши успехи во внешней политике зависят от усилий внутри страны", – отметила президент.

По ее мнению, внешнюю помощь можно получить только при условии ответственного парламентского большинства.

"В рамках этого визита у меня были срочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Среди срочных целей – санитарная помощь для сектора здравоохранения и скорейший доступ к вакцине для медработников и других категорий, находящихся на передовой, а также для самых уязвимых категорий граждан; второе – срочная финансовая помощь. Конечно, я попросила оказать поддержку в вакцинации населения нашей страны. Все собеседники пообещали быстрые решения, как вакцина может скоро попасть в республику", – сказала Санду.

Она добавила, что европейские институты попробуют предоставить республике дополнительную поддержку в виде медсредств.

"Получила подтверждение, что 21,4 миллиона евро программы поддержки реформы полиции будут предоставлены в ближайшее время", – сообщила Санду.

Президент отметила, что несмотря на отсутствие функционального правительства, она инициировала дискуссии по вопросу предоставления республике финансовой помощи на среднесрочный период.

Санду находилась с официальным визитом в Брюсселе в период 18-19 января.

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