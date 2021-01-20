Чокой сообщил о планах временного правительства до формирования нового кабмина

Исполняющий обязанности главы кабинета министров заверил, что правительство в статусе и.о. сделает все, чтобы дела в республике не ухудшились с учетом кризисов, с которыми сталкивается страна.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что временное правительство сделает все, чтобы держать ситуацию в стране под контролем до формирования нового кабинета министров. Об этом он сообщил на первом заседании кабмина в статусе и.о. после отставки Иона Кику.

"Мы – временное правительство. И сделаем все возможное в нынешних совсем непростых условиях, в том числе с точки зрения политики, чтобы продолжить дела в нормальном порядке и в строгом соответствии с законом, чтобы держать ситуацию под контролем до формирования нового правительства, которому предадим все дела и ключи от своих кабинетов", – сказал Чокой.

По его словам, временное правительство не может сотворить чудес. Однако, как заверил Чокой, дела в республике не ухудшатся с учетом кризисов, с которыми сталкивается страна.

Премьер Ион Кику объявил о своей отставке на брифинге 23 декабря 2020 года. Уже на следующий день у него состоялась встреча с президентом Майей Санду. По итогам беседы Кику сообщил, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. Столько же Виорика Думбрэвяну находились в должности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Сергей Пушкуца – главы Минфина, а Анатол Усатый – руководителя Минэкономики. Другие министры продолжают исполнять свои обязанности и после нового года. Спустя несколько дней Санду назначила исполняющим обязанности премьера министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

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