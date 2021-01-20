В Молдову приедет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. До конца января ожидается визит в Молдову специального представителя действующего председателя в ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга. Об этом говорили переговорщики от Кишинева и Тирасполя на встрече, организованной онлайн.
"Политические представители согласились поддерживать постоянное взаимодействие и сосредоточиться на достижении ощутимых результатов, подтвердили наличие явной политической воли к участию и продвижению в решении основных проблем граждан, а также упомянули о необходимости продуктивных консультаций со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.
Председательство в ОБСЕ передается каждый год одной из стран-членов. Действующим главой организации традиционно становится министр иностранных дел государства, возглавившего ОБСЕ. В 2021 году эту должность занимает глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.
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