В Молдову приедет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ

Австрийский дипломат занимает эту должность второй год подряд, но в новом 2021-м это его первое посещение республики.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. До конца января ожидается визит в Молдову специального представителя действующего председателя в ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга. Об этом говорили переговорщики от Кишинева и Тирасполя на встрече, организованной онлайн.

"Политические представители согласились поддерживать постоянное взаимодействие и сосредоточиться на достижении ощутимых результатов, подтвердили наличие явной политической воли к участию и продвижению в решении основных проблем граждан, а также упомянули о необходимости продуктивных консультаций со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг был специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в 2020 году, когда эту европейскую организацию возглавляла Албания. В 2021 году руководство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло к Швеции и Хартинга оставили спецпредставителем по Приднестровью.

Председательство в ОБСЕ передается каждый год одной из стран-членов. Действующим главой организации традиционно становится министр иностранных дел государства, возглавившего ОБСЕ. В 2021 году эту должность занимает глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.

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