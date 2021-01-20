Крайний срок выдвижения кандидата в премьеры: сколько времени есть у Санду

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. С момента отставки Иона Кику с поста премьера прошло четыре недели. Президент Майя Санду провела консультации с представителями парламентских сил, после чего сообщила, что все стороны выступают за досрочные выборы в высший законодательный орган.
Вариантов, согласно Конституции, несколько – либо две неудачные попытки утверждения правительства, либо бездействие парламента в течение трех месяцев.
Самый быстрый путь для роспуска законодательного органа и досрочных выборов, как уточняют аналитики, – выдвижение президентом кандидата в премьеры с последующим отклонением предложенных вариантов депутатами. Более того, некоторые эксперты утверждают, что после консультаций с фракциями глава государства должна в обязательном порядке выдвинуть кандидата на пост главы правительства. Однако Майя Санду не спешит. На брифинге в среду она заявила, что в последующие дни представит свой план.
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Когда же день "Х"?
Крайний срок выдвижения кандидата на пост премьера выпадает на 7-8 февраля, считает эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.
"На мой взгляд, у нас в Конституции есть аспект по поводу 45 дней. Считаю, что госпожа Санду с каждым днем, который проходит без выдвижения кандидата, приближается к истечению срока в 45 дней с момента, когда правительство Кику ушло в отставку, – 23 декабря", – заявил Кырнац в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.
По истечении срока, как считает Кырнац, есть все законные основания для того, чтобы парламент обратился в Конституционный суд для проверки, есть ли в бездействии президента нарушение Основного закона, а также может ли глава государства быть отстранен за несоблюдение обязанностей и могут ли перейти полномочия главы государства законодательному органу.
Не хватает конкретики
Депутаты фракции социалистов зарегистрировали в Конституционном суде запрос, которым требуют объяснить некоторые положения Высшего закона страны. Обращение касается статей о максимальном сроке, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры после отставки правительства. Помимо этого, социалисты надеются получить ответ на вопрос о том, какие санкции грозят главе государства в случае отказа от выдвижения кандидата в премьеры.
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Как заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова депутат-социалист Василий Боля, в ПСРМ ждут от Конституционного суда пояснений относительно крайнего срока, когда президент должен выдвинуть кандидата в премьеры.
"С момента отставки правительства Иона Кику прошло порядка 25 дней, это блокирование или институционный кризис не может долго длиться. Считаю, что сроки, когда президент должен выдвинуть кандидата, начинаются с момента, когда была представлена отставка кабмина. Но должна быть внесена ясность относительно сроков, поэтому мы и обратились в суд", – уточнил парламентарий.
По его словам, согласно Основному закону и принятым ранее положениям Конституционного суда, срок – 45 дней. "Отсюда вычитаем еще 15 дней на формирование команды и разработку программы правительства, получаем где-то 30 дней. Это был бы разумный срок с точки зрения выдвижения кандидата", – отметил Боля.
Сказ о потерянном времени
Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь в комментарии Sputnik отметил, что не видит большой пользы от этого обращения, но любая ясность приветствуется.
"Мне кажется, что Конституция и постановления КС решают проблемы выдвижения. Прописано, что в течение 45 дней должно быть две попытки. Не уверен, что нужно детально регламентировать этот процесс – на второй день президент должен осуществить эту процедуру или на десятый", – считает Слусарь.
По его словам, прошло порядка четырех недель с момента отставки Иона Кику с поста главы правительства. "И я задаюсь вопросом - приблизились ли мы к досрочным парламентским выборам в этот период? Мне кажется, что не очень. Мы изначально заявляли, что самый короткий путь с наименьшим количеством рисков – две попытки выдвижения кандидата в премьеры и отклонение этих претендентов", – отметил собеседник.
Он считает, что любой другой вариант более сложный, рискованный и менее корректный с точки зрения закона.
"Депутаты PAS обратились в КС. Получили предсказуемый ответ. На мой взгляд, мы потеряли некоторое время – четыре недели – на пути к досрочным выборам. Если бы изначально предложили бы кандидатуру, то мы бы уже были на пути к досрочным выборам", – добавил Слусарь.
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