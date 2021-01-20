Крайний срок выдвижения кандидата в премьеры: сколько времени есть у Санду

Почему глава государства не торопится с предложением на пост главы кабмина, и каков предельный срок, отведенный на эту процедуру, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. С момента отставки Иона Кику с поста премьера прошло четыре недели. Президент Майя Санду провела консультации с представителями парламентских сил, после чего сообщила, что все стороны выступают за досрочные выборы в высший законодательный орган.

Вариантов, согласно Конституции, несколько – либо две неудачные попытки утверждения правительства, либо бездействие парламента в течение трех месяцев.

Самый быстрый путь для роспуска законодательного органа и досрочных выборов, как уточняют аналитики, – выдвижение президентом кандидата в премьеры с последующим отклонением предложенных вариантов депутатами. Более того, некоторые эксперты утверждают, что после консультаций с фракциями глава государства должна в обязательном порядке выдвинуть кандидата на пост главы правительства. Однако Майя Санду не спешит. На брифинге в среду она заявила, что в последующие дни представит свой план.

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Крайний срок выдвижения кандидата на пост премьера выпадает на 7-8 февраля, считает эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

"На мой взгляд, у нас в Конституции есть аспект по поводу 45 дней. Считаю, что госпожа Санду с каждым днем, который проходит без выдвижения кандидата, приближается к истечению срока в 45 дней с момента, когда правительство Кику ушло в отставку, – 23 декабря", – заявил Кырнац в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, если глава государства не выдвинет кандидата по истечению максимального срока, то ее действия окажутся вне поля Конституции, так как она лишит парламент права идентифицировать кандидата в премьеры в течение 45 дней.

По истечении срока, как считает Кырнац, есть все законные основания для того, чтобы парламент обратился в Конституционный суд для проверки, есть ли в бездействии президента нарушение Основного закона, а также может ли глава государства быть отстранен за несоблюдение обязанностей и могут ли перейти полномочия главы государства законодательному органу.

Не хватает конкретики

Депутаты фракции социалистов зарегистрировали в Конституционном суде запрос, которым требуют объяснить некоторые положения Высшего закона страны. Обращение касается статей о максимальном сроке, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры после отставки правительства. Помимо этого, социалисты надеются получить ответ на вопрос о том, какие санкции грозят главе государства в случае отказа от выдвижения кандидата в премьеры.

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Как заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова депутат-социалист Василий Боля, в ПСРМ ждут от Конституционного суда пояснений относительно крайнего срока, когда президент должен выдвинуть кандидата в премьеры.

"С момента отставки правительства Иона Кику прошло порядка 25 дней, это блокирование или институционный кризис не может долго длиться. Считаю, что сроки, когда президент должен выдвинуть кандидата, начинаются с момента, когда была представлена отставка кабмина. Но должна быть внесена ясность относительно сроков, поэтому мы и обратились в суд", – уточнил парламентарий.

По его словам, согласно Основному закону и принятым ранее положениям Конституционного суда, срок – 45 дней. "Отсюда вычитаем еще 15 дней на формирование команды и разработку программы правительства, получаем где-то 30 дней. Это был бы разумный срок с точки зрения выдвижения кандидата", – отметил Боля.

Сказ о потерянном времени

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь в комментарии Sputnik отметил, что не видит большой пользы от этого обращения, но любая ясность приветствуется.

"Мне кажется, что Конституция и постановления КС решают проблемы выдвижения. Прописано, что в течение 45 дней должно быть две попытки. Не уверен, что нужно детально регламентировать этот процесс – на второй день президент должен осуществить эту процедуру или на десятый", – считает Слусарь.

По его словам, прошло порядка четырех недель с момента отставки Иона Кику с поста главы правительства. "И я задаюсь вопросом - приблизились ли мы к досрочным парламентским выборам в этот период? Мне кажется, что не очень. Мы изначально заявляли, что самый короткий путь с наименьшим количеством рисков – две попытки выдвижения кандидата в премьеры и отклонение этих претендентов", – отметил собеседник.

Он считает, что любой другой вариант более сложный, рискованный и менее корректный с точки зрения закона.

"Депутаты PAS обратились в КС. Получили предсказуемый ответ. На мой взгляд, мы потеряли некоторое время – четыре недели – на пути к досрочным выборам. Если бы изначально предложили бы кандидатуру, то мы бы уже были на пути к досрочным выборам", – добавил Слусарь.

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