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Парламент. Архивное фото

Когда в парламенте Молдовы начнется весенне-летняя сессия

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33315375/kogda-v-parlamente-moldovy-nachnetsya-vesenne-letnyaya-sessiya.html

Подписан указ о скором начале очередной сессии в парламенте, однако дата первого заседания пока неизвестна.

КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Весенне-летняя сессия в законодательном органе страны начнется 1 февраля 2021 года. Председатель парламента Зинаида Гречаная подписала соответствующий указ в среду.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дату первого заседания парламентариев должно установить постоянное бюро, но лишь после того, как будет готова повестка первого пленума. 

"До созыва весенне-летней сессии депутаты будут задействованы в работе постоянных парламентских комиссий. Постановление о созыве новой сессии подписывается председателем высшего законодательного органа", – уточнили в пресс-службе высшего законодательного собрания.

Согласно регламенту законодательного органа, парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре и должна завершиться до конца декабря, а весенняя стартует в феврале и не может длиться дольше, чем до конца июля. 

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