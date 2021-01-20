Когда в парламенте Молдовы начнется весенне-летняя сессия

Подписан указ о скором начале очередной сессии в парламенте, однако дата первого заседания пока неизвестна.

КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Весенне-летняя сессия в законодательном органе страны начнется 1 февраля 2021 года. Председатель парламента Зинаида Гречаная подписала соответствующий указ в среду.

Дату первого заседания парламентариев должно установить постоянное бюро, но лишь после того, как будет готова повестка первого пленума.

"До созыва весенне-летней сессии депутаты будут задействованы в работе постоянных парламентских комиссий. Постановление о созыве новой сессии подписывается председателем высшего законодательного органа", – уточнили в пресс-службе высшего законодательного собрания.

Согласно регламенту законодательного органа, парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре и должна завершиться до конца декабря, а весенняя стартует в феврале и не может длиться дольше, чем до конца июля.

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