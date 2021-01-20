"Парламент Шредингера" — непонятно, будет он, или нет

Стартовала весенне-летняя сессия парламента Молдовы — последняя для XXI созыва, если верить депутатам, хотя это и не точно.

Все до одной фракции в законодательном органе заверяют, что главная их задача — каким-то образом распустить парламент. Но как это сделать, опять-таки понятно не до конца. И вообще не факт, что желание избавиться от мандатов сохранится у депутатов достаточно долго, чтобы это реально произошло. Не раз и не два уже расходились у молдавских парламентариев слова с делами.

В любом случае, официально у депутатов, которые приступили к работе в комиссиях, сейчас одна-единственная задача — добиться роспуска парламента. Реформы и поиски внешнего финансирования отходят на второй план, потому что правительство временное, и задач такого разряда выполнять не способно.

Внутренние же экономические и социальные процессы прямо зависят от соглашений о кредитовании Молдовы со стороны международных доноров. А значит, и здесь ничего вразумительного в оставшееся этому парламенту время добиться не удастся.

Творят историю

Все это богатый материал для историков мирового парламентаризма. Нет сомнений, что в истории существовали законодательные собрания, которые знавали куда более драматические, а то и трагические времена, чем нынешнее молдавское. Но вот такой предельной расплывчатости и неопределенности, когда "в общем да, но не прямо сейчас, а может быть, и нет" — вот эта атмосфера, похоже, характерна только для политических процессов, происходящих в нашей стране.

То ли просуществует этот парламент до истечения своего мандата, непрерывно рассуждая о досрочных выборах, то ли нет — решительно неясно.

Получается, он одновременно и жив, и мертв, как кот из известного физического эксперимента, предложенного австрийским физиком-теоретиком, одним из создателей квантовой механики, Эрвином Шредингером.

Если же говорить об истории исключительно отечественной, то у нас это впервые, чтобы абсолютно все парламентские силы публично заявили, что так дальше жить нельзя, и давайте пойдем на досрочные. Не было такого никогда, даже в смутную эпоху почти трехлетних выборов президента в 2009-2012 годах.

Героический эпос с позорным пятном

Парламент XXI созыва, избранный 24 февраля 2019 года, запомнится избирателям двумя самыми яркими эпизодами его работы.

Первый эпизод — героический, это крах олигархического режима Плахотнюка и коалиция Партии социалистов и блока ACUM. Коалиция, созданная буквально вручную благодаря уникальному геополитическому консенсусу. Что бы ни говорили сегодня депутаты о своих свершениях в те дни, мало кто сомневается — если бы не выступили единым фронтом в их поддержку мировые державы, Плахотнюк и по сию пору руководил бы из тени страной. А вот выступившие против него депутаты вряд ли задержались бы в своих креслах, некоторые из них могли бы и переселиться в тюремные камеры. Во времена Плахотнюка подмятая им под себя юстиция не особенно церемонилась с политическими оппонентами олигарха.

Второй эпизод — бурный расцвет "политического туризма". Это одна из самых позорных страниц в истории Молдовы, когда множество депутатов всего за два года успели сменить кто по два, а кто и по три флага — под эгидой фракций, парламентских групп, а также под прикрытием надфракционных объединений и негласных договоренностей.

Молдова в 2020-м: год политического туризма>>>

Именно массовый "политический туризм" (по мнению многих политологов, ставший прямым следствием "смешанной" системы парламентских выборов) оказался одной из главных причин, которая заставила депутатов открыто сказать — хватит. На стол колоду, господа.

Воля народа, выраженная в феврале 2019 года, оказалась грубо искажена, заявляют лидеры официальных парламентских фракций. Ни одна из сил, сражавшихся за голоса избирателей два года назад на выборах, не оказалась в состоянии нормально функционировать в условиях, когда депутаты свободно мигрируют, скрывая свои мотивы и туманно рассуждая о "доверии избирателей".

На этом фоне потасовки с обливанием водой, случившиеся в парламенте, выглядят невинно, как детская игра в куличики.

В холодной, недружественной обстановке

После решения Конституционного суда (КС), который отверг идеи о "самороспуске голосами двух третей депутатов", процесс поиска решений по организации досрочных выборов встал на паузу. Главная причина — нулевое доверие противоборствующих фракций друг к другу.

Все они в один голос заявляют, что скорейшим способом распустить парламент является срыв назначения правительства. По Конституции, депутатам достаточно дважды отвергнуть кандидатуру премьера, выдвинутую президентом, чтобы с облегчением сдать мандаты и переключиться на предвыборную кампанию.

Именно этого требует крупнейшая в законодательном органе Партия социалистов — чтобы глава государства назвала кандидата в премьеры.

Однако как Майя Санду, так и оппоненты социалистов в парламенте — доверие-то между народными избранниками нулевое — опасаются, что это ловушка. И что выдвижение премьера закончится назначением правительства, а значит, и досрочные выборы отложатся на неопределенный срок.

В том же самом, в нежелании распустить парламент, подозревают своих оппонентов и социалисты. С их точки зрения, ловушкой является отказ Майи Санду назначить кандидата в премьеры. Пропрезидентская партия PAS и условно союзная "сандунистам" партия "Платформа DA" (не говоря уже о примкнувшей к ним Демпартии) боятся досрочных выборов, несмотря на громкие декларации, считает ПСРМ. И затягивают процесс, намереваясь играть с Конституционным судом в трактовки статей Конституции, по принципу "ни войны, ни мира".

Бег по кругу

После вердикта КС основные фракции в парламенте вернулись на исходные позиции и вновь заявили о намерении провести консультации. Однако стоит ожидать, что и эта попытка окажется неудачной, как и предыдущие безуспешные раунды переговоров. "Платформа DA" уже заявила, что не собирается идти на консультации, объявленные ПСРМ. Об инициировании своих собственных консультаций заявила и PAS.

Парламентская битва амбиций обещает надежно похоронить любые возможности для депутатов собраться за одним большим круглым столом. Выглядит все это плохо: в одиночку ни одна из фракций организовать роспуск парламента не может, а спокойного разговора — не говоря уже о переговорах — у них не получается.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил на днях, что при самом благоприятном исходе, если процесс роспуска парламента стронется с мертвой точки в ближайшие недели, раньше июня досрочные выборы провести все равно не удастся. Не позволят сроки, указанные в законодательстве.

Однако никаких признаков, что прогресс в ближайшее время будет достигнут, нет. Это означает, что вероятный срок проведения досрочных выборов может плавно передвинуться на осень, а то и на следующий, 2022 год. А там и до 2023 года недалеко, и замаячат на горизонте уже очередные, регулярные парламентские выборы.

Как показали те же, почти трехлетние выборы президента, завершившиеся воцарением Николае Тимофти, при желании (и соответствующем настроении Конституционного суда) решать самый очевидный, казалось бы, вопрос можно сколь угодно долго.

Ситуация в парламенте и вокруг него явно угрожает выйти из-под контроля. И можно было бы пожелать депутатам, чтобы они наконец нашли способ разрубить этот гордиев узел.

Однако скорее всего, они перессорятся уже на подходе к узлу — определяя, в каком порядке к нему нужно подходить, и кто именно будет позировать перед избирателями.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova