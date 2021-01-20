Первый диалог за полгода: что решили политпредставители Кишинева и Тирасполя

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Первая в 2021 году встреча политических представителей в приднестровском урегулировании из Кишинева и Тирасполя вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева прошла дистанционно. Последнее общение между переговорщиками состоялось около полугода назад.

"Обсуждение было сосредоточено на развитии обязательств, согласованных в так называемом пакете "Берлин +", на существующих проблемах, позициях сторон и действиях, которые необходимо предпринять в будущем для полной реализации протокольных решений, подписанных в 2017-2018 годах", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

В ведомстве уточнили, что это касается телекоммуникаций между правым и левым берегом Днестра, моста через реку, соединяющего села Гура Быкулуй и Бычок, функционирования в Приднестровье молдавских школ с латинской графикой, сельскохозяйственных земель в Дубоссарском районе, признания дипломов приднестровских вузов нейтральных образцов, документирования транспортных средств приднестровцев с нейтральными номерами.

"Приднестровская сторона заявила о своей приверженности реализации имеющихся соглашений, подчеркнув исполнение обязательств со своей стороны в полном объеме", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

Как подчеркнули там, по инициативе представителя Тирасполя была дополнительно затронута тема открытия банковских счетов приднестровских предприятий, а также вопросы, связанные с блокированием импорта ряда категорий товаров в Левобережье.

"Особый акцент был сделан на недопустимости введения так называемой "второй фазы" совместного молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля до момента урегулирования всех сопутствующих проблемных аспектов", – отметили в ведомстве.

Участники заседания условились активизировать работу профильных экспертных групп, ряд заседаний которых планируется к проведению уже на текущей неделе.

Миссия ОБСЕ в посте в соцсети приветствовала встречу политпредставителей от Кишинева и Тирасполя и тот факт, что новый год начинается с активной организации встреч рабочих групп от обеих сторон переговоров.

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