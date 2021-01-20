20:54 20 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.34
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Дом правительства.

Майя Санду не будет спешить с выдвижением кандидата в премьеры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
32202
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33318356/mayya-sandu-ne-budet-speshit-s-vydvizheniem-kandidata-v-premery.html

Решения для роспуска парламента находятся внутри законодательного органа. По крайней мере, так считает глава государства.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Майя Санду не будет выдвигать кандидатуру премьер-министра на этой неделе и ожидает, что парламентские партии подтвердят свою готовность спровоцировать досрочные выборы. Об этом глава государства сообщила в телеэфире в среду вечером.

"Решение для объявления досрочных выборов – в парламенте. Но там не все хотят роспуска", – заявила Санду. 

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
У парламента нет возможностей для самороспуска — Конституционный суд
По ее словам, спровоцировать досрочные выборы можно через выдвижение кандидата и две неудачные попытки утвердить правительство в парламенте.

Президент рассказала, что в законодательном собрании появилась инициатива подписания общей декларации о том, что все парламентские партии обязуются дважды отвергнуть предложенного премьера.

Санду обещает, что на предстоящей неделе объявит о своем следующем шаге и он зависит от воли законодателей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду после визита в Брюссель: досрочные выборы должны пройти как можно скорее


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Сюрреалистическая инсталляция на глади Байкала.
Ледовая фантасмагория Байкала
Как в Минске стартовала вакцинация медработников от COVID-19
Видео - В Минске стартовала вакцинация медработников от COVID-19
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться