Майя Санду не будет спешить с выдвижением кандидата в премьеры

Решения для роспуска парламента находятся внутри законодательного органа. По крайней мере, так считает глава государства.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Майя Санду не будет выдвигать кандидатуру премьер-министра на этой неделе и ожидает, что парламентские партии подтвердят свою готовность спровоцировать досрочные выборы. Об этом глава государства сообщила в телеэфире в среду вечером.

"Решение для объявления досрочных выборов – в парламенте. Но там не все хотят роспуска", – заявила Санду.

По ее словам, спровоцировать досрочные выборы можно через выдвижение кандидата и две неудачные попытки утвердить правительство в парламенте.

Президент рассказала, что в законодательном собрании появилась инициатива подписания общей декларации о том, что все парламентские партии обязуются дважды отвергнуть предложенного премьера.

Санду обещает, что на предстоящей неделе объявит о своем следующем шаге и он зависит от воли законодателей.

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