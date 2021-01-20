Додон предложил левым партиям объединиться на парламентских выборах

Экс-президент также не исключил, что партия социалистов сформирует избирательный блок на левом фланге.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Глава ПСРМ Игорь Додон объявил, что предложит левым партиям Молдовы вместе пойти на досрочные парламентские выборы. Экс-президент также не исключает, что его политсила сформирует с другими левыми формированиями избирательный блок. Об этом он заявил во время телеинтервью.

"Идеально было бы объединить левый фланг и пойти единым фронтом. Я не исключаю, что выйду с такой инициативой после следующего заседания республиканского совета. Уже с конкретными предложениями: объединиться на единой платформе против тех, кто хочет разрушить государство", – заявил Додон.

Экс-президент не стал называть партии, с которыми готов объединяться, но заявил, что его призыв стоит воспринимать самым серьезным образом.

"Нужно сделать блок левых сил, найдем символику, которая лучше. Думаю, что звезда социалистов известнее. Можно взять звезду, создать блок, пойти на выборы и получить парламентское большинство. И это реально”, – заявил он.

Ранее в течение дня с предложением создать блок правых проевропейских сил выступил экс-мэр Кишинева и лидер движения за объединение с Румынией "Unirea" Дорин Киртоакэ. В такой блок по его мнению могли бы войти: Партия Действие и солидарность (PAS), Партия Достоинство и правда (DA) и Партия национального единства.

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