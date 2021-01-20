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Игорь Додон.

Додон предложил левым партиям объединиться на парламентских выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33322391/dodon-predlozhil-levym-partiyam-obedinitsya-na-parlamentskikh-vyborakh.html

Экс-президент также не исключил, что партия социалистов сформирует избирательный блок на левом фланге.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Глава ПСРМ Игорь Додон объявил, что предложит левым партиям Молдовы вместе пойти на досрочные парламентские выборы. Экс-президент также не исключает, что его политсила сформирует с другими левыми формированиями избирательный блок. Об этом он заявил во время телеинтервью.

"Идеально было бы объединить левый фланг и пойти единым фронтом. Я не исключаю, что выйду с такой инициативой после следующего заседания республиканского совета. Уже с конкретными предложениями: объединиться на единой платформе против тех, кто хочет разрушить государство", – заявил Додон.

Экс-президент не стал называть партии, с которыми готов объединяться, но заявил, что его призыв стоит воспринимать самым серьезным образом.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: досрочные парламентские выборы пройдут не раньше июня

"Нужно сделать блок левых сил, найдем символику, которая лучше. Думаю, что звезда социалистов известнее. Можно взять звезду, создать блок, пойти на выборы и получить парламентское большинство. И это реально”, – заявил он.

Ранее в течение дня с предложением создать блок правых проевропейских сил выступил экс-мэр Кишинева и лидер движения за объединение с Румынией "Unirea" Дорин Киртоакэ. В такой блок по его мнению могли бы войти: Партия Действие и солидарность (PAS), Партия Достоинство и правда (DA) и Партия национального единства.

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