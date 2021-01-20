Санду поздравила Байдена с вступлением в должность

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила новому хозяину Белого послание по случаю его вступления в должность.

"Поздравляю Его Превосходительство Джо Байдена, президента США, с инаугурацией. От себя и народа Республики Молдова выражаю надежду, что Соединенные Штаты останутся близким другом и партнером РМ, чтобы мы могли успешно развивать как политическое и экономическое сотрудничество между нашими странами, так и межличностные отношения”, – написала Санду.

Новый американский лидер принес присягу и принял все полномочия в ходе инаугурации, которая состоялась 20 января.

Демократ, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

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