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Белый дом в Вашингтоне.

Санду поздравила Байдена с вступлением в должность

© REUTERS / Yuri Gripas
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210120/33323261/sandu-pozdravila-biydena-s-vstupleniem-v-dolzhnost.html

Глава РМ выразила надежду на развитие сотрудничества наших стран и межличностные отношения первых лиц.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила новому хозяину Белого послание по случаю его вступления в должность.

Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
© AFP 2020 / Patrick Semansky
Инаугурация Джо Байдена – фото
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"Поздравляю Его Превосходительство Джо Байдена, президента США, с инаугурацией. От себя и народа Республики Молдова выражаю надежду, что Соединенные Штаты останутся близким другом и партнером РМ, чтобы мы могли успешно развивать как политическое и экономическое сотрудничество между нашими странами, так и межличностные отношения”, – написала Санду.

Новый американский лидер принес присягу и принял все полномочия в ходе инаугурации, которая состоялась 20 января.

Демократ, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

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