13:25 21 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.42
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Игорь Додон на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Лидер ПСРМ встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/15/33325256.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33325127/lider-psrm-vstretilsya-s-glavoj-missii-obse-v-moldove.html

На встрече с Клаусом Нойкирхом председатель ПСРМ выразил сожаление по поводу отсутствия прямого диалога между берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

На встрече обсуждались перспективы процесса урегулирования приднестровского конфликта в 2021 году, сообщил Игорь Додон в социальных сетях. Он заявил, что президент Молдовы Майя Санду "изначально отказалась от прямого диалога с Тирасполем", и выразил сожаление по этому поводу.

Майя Санду.
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду: формат "5+2" остается основной площадкой переговоров по Приднестровью

"Я твердо убежден, что альтернативы мирному диалогу с руководством Приднестровского региона нет, а любые попытки оказания давления контрпродуктивны и могут завести ситуацию в тупик", — заявил Додон.

Председатель ПСРМ подчеркнул важность продолжения миротворческой операции в регионе как фактора мира и стабильности.

На днях состоялось первое после полугодового перерыва совещание политических представителей Кишинева и Тирасполя по приднестровскому урегулированию. Во время встречи в онлайн-режиме вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев обсудили меры по укреплению доверия в рамках пакета "Берлин плюс".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ольга Чеботарь встретилась с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом
Глава Миссии ОБСЕ в Молдове посетил Тирасполь
Теги:
Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться