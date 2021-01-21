Лидер ПСРМ встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове

На встрече с Клаусом Нойкирхом председатель ПСРМ выразил сожаление по поводу отсутствия прямого диалога между берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

На встрече обсуждались перспективы процесса урегулирования приднестровского конфликта в 2021 году, сообщил Игорь Додон в социальных сетях. Он заявил, что президент Молдовы Майя Санду "изначально отказалась от прямого диалога с Тирасполем", и выразил сожаление по этому поводу.

"Я твердо убежден, что альтернативы мирному диалогу с руководством Приднестровского региона нет, а любые попытки оказания давления контрпродуктивны и могут завести ситуацию в тупик", — заявил Додон.

Председатель ПСРМ подчеркнул важность продолжения миротворческой операции в регионе как фактора мира и стабильности.

На днях состоялось первое после полугодового перерыва совещание политических представителей Кишинева и Тирасполя по приднестровскому урегулированию. Во время встречи в онлайн-режиме вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев обсудили меры по укреплению доверия в рамках пакета "Берлин плюс".

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