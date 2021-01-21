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Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков

У здания КС проходят протесты за и против закона о статусе русского языка

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33326741/u-konstitutsionnogo-suda-prokhodyat-protesty-za-i-protiv-zakona-o-statuse-russkogo-yazyka.html

В Кишиневе протестуют сторонники и противники предоставления русскому языку статуса языка международного общения.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. У здания Конституционного суда Молдовы в четверг протестуют представители унионистской партии "Демократия дома" и незарегистрированного политформирования Ai Noștri ("Наши"). В это время в суде рассматривается запрос о контроле конституционности закона "О функционировании языков" на территории республики.

Активисты Ai Noștri выступают за признание закона конституционным и за сохранение статуса русского языка в Молдове. Они пришли к КС с плакатами: "Застрахуй языки от произвола", "Остановим языковой геноцид".

  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
  • Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
    Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"
    © Sputnik / Osmatesco
1 / 11
© Sputnik / Osmatesco
Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона "О функционировании языков"

Представители партии "Демократия дома" в агрессивной форме требуют отмены рассматриваемого закона и сокращения сферы использования русского языка в республике.

Напомним, депутаты парламента Молдовы 16 декабря 2020 года в окончательном чтении 55 голосами приняли законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. 

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
Когда Конституционный суд решит судьбу закона о функционировании языков
Согласно закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения. Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на понятном для них языке.

С момента обретения независимости базовым документом всей языковой политики в Республике Молдова был закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года этот закон был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

Его обжаловали в Конституционном суде парламентарии от платформы DA Дину Плынгэу и Мария Чобану, а также депутат, председатель унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку.

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