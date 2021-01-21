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Встерча Майи Санду с Аурелиу Чокоем.

Санду обсудила с Чокоем поступление в Молдову вакцины от COVID-19

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (398)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33327539/sandu-obsudila-s-chokoem-postuplenie-v-moldovu-vaktsiny-ot-covid-19.html

Об этом президент Молдовы говорила в беседе с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила в четверг с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем ситуацию в стране, в частности, аспекты экономики и здравоохранения. Информацию глава молдавского государства изложила в посте в соцсети.

"Затронули темы, о которых шла речь на встречах с руководителями ключевых институтов ЕС во время моего визита в Брюссель, и подчеркнули необходимость того, чтобы правительство приняло меры для своевременного принятия обязательств перед ЕС", - отметила Санду.

Министерство юстиции
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минюст: у граждан должно быть право выбирать производителя вакцины от COVID-19
По ее словам, собеседники также обсудили аспекты первостепенной важности, в том числе обеспечение доступа к вакцине от COVID-19 для граждан Молдовы в кратчайшие сроки и подписание грантового контракта на сумму в 15 миллионов евро.

"Даже если нынешняя власть не наделена всеми полномочиями, люди ждут помощи государства и нуждаются в ней. Это то, что мы все должны сделать, - выступить с конкретными действиями в поддержку граждан", - резюмировала она.

Санду находилась с официальным визитом в Брюсселе 18-19 января. 

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (398)

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Теги:
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