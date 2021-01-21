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Анна Ревенко

Президент Молдовы назначила секретаря Высшего совета безопасности

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33329410/Prezident-moldovy-naznachila-sekretarya-vysshego-soveta-bezopasnosti.html

Глава государства определились с кандидатурой на пост ее советника по вопросам обороны и национальной безопасности. Этот же человек стал секретарем Совбеза.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала в четверг указ о назначении Анны Ревенко на пост советника главы государства по вопросам обороны и национальной безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности. Об этом сообщается на официальной странице администрации президента в Facebook.

Ранее Санду заявляла, что рассчитывает провести заседание Высшего совета безопасности после намеченного на 18-19 января официального визита в Брюссель. При этом она еще раз отметила, что состав Совбеза изменится. По ее словам, в него могут войти не только министры, генпрокурор и глава Нацбанка, но и другие люди.

"Разработали новый регламент, предыдущий был 1997 года. Будет новый состав (ВСБ – ред.). Есть закон, который предписывает, кто обязательно должен быть в этом совете… Наверное, на следующей неделе я объявлю состав. И будет первое заседание на следующей неделе после того, как я вернусь из Брюсселя", – сказала Санду.

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