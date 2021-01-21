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Клаус Нойкирх и Вадим Красносельский

Глава миссии ОБСЕ в Молдове – с первым в 2021 году визитом в Тирасполь

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33329431/glava-missii-obse-s-pervym-v-2021-godu-vizitom-v-tiraspole-o-chem-shel-razgovor.html

Руководитель молдавского отделения ОБСЕ рассказал о возможном приезде в Молдову в скором времени главных представителей этой европейской организации.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. В Тирасполе прошла встреча лидера Приднестровья Вадима Красносельского с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клайсом Нойкирхом. Немецкий дипломат подчеркнул, что деятельность ОБСЕ направлена на решение практических задач в приднестровском урегулировании.

"Нойкирх отметил значимость прямого диалога с участниками переговорного процесса, высоко оценил состоявшийся накануне рабочий разговор с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Rodion Proca
Первый диалог за полгода: что решили политпредставители Кишинева и Тирасполя
Руководитель миссии обозначил также готовность представителей ОБСЕ к продуктивному взаимодействию, рассказал о планируемых на ближайшее время заседаниях экспертных групп формата "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Нойкирх говорил и о вероятности скорого визита в Приднестровье специального представителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, а также Анн Линде – министра иностранных дел Швеции, председательствующей в 2021 году в ОБСЕ.

Красносельский говорил о необходимости активизации деятельности рабочих групп, а также формата "5+2" в целом. Повестка, по его мнению, должна содержать практические вопросы, а не лозунги, призывы и пустые обещания.

"Политики должны работать на результат", – подчеркнул Красносельский.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы переговорной повестки, основа которой на данный момент – пакет договоренностей "Берлин+".

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Теги:
ОБСЕ, миссия обсе, Тирасполь, Приднестровье


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