Конституционный суд признал неконституционным закон о статусе русского языка

Судьи Конституционного суда решили, что оспариваемый закон противоречит Конституции. Полное решение КС будет опубликовано позже.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона "о функционировании языков" и признал закон неконституционным.

Выдержку из решения КС зачитала председатель суда Домника Маноле.

"Принимаются обращения депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку. Признается неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова", - заявила Маноле.

У судьи КС Владимира Цуркана будет особое мнение по делу, об этом также объявила Маноле.

В ходе рассмотрения обращения Октавиан Цыку отметил, что Конституция не предоставляет статус языка международного общения русскому языку.

Автор другого обращения в суд депутат партии "Достоинство и правда" (DA) заявил, что оспариваемый закон был принят с процедурными нарушениями, без должного публичного обсуждения и обсуждений в парламенте.

Представитель парламента, глава парламентской юридической Комиссии Василе Боля заявил, что при принятии закона были соблюдены все процессуальные формальности, закон не требует дополнительных государственных расходов и, соответственно, обязательного отзыва правительства.

Представитель правительства в КС, и. о. министра юстиции Фадей Нагачевский объявил, что большинство этнических меньшинств Молдовы использует русский язык в качестве основного языка общения, также значительная часть населения страны владеет этим языком, поэтому он де-факто является языком межнационального общения в Молдове. По словам Нагачевского, исходя из международных обязательств, государство обязано обеспечивать соблюдение прав языковых и этнических меньшинств, а любая языковая дискриминация запрещена.

"Необходимость использования русского языка обусловлена также способностью государства представлять этническим меньшинствам качественные государственные услуги и необходимостью обеспечить реализацию прав этих меньшинств", – сказал Нагачевский.

Во время заседания КС у входа в здание суда протестовали представители унионистской партии "Демократия дома" и незарегистрированной партии "Наши".

Члены партии "Наши" выступали за признание закона конституционным и за сохранение статуса русского языка в Молдове. Представители партии "Демократия дома", наоборот, требуют отмены рассматриваемого закона и сокращения сферы использования русского языка. Звучали оскорбления в адрес русского языка и русскоязычных граждан Молдовы.

О чем спор?

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Конституционный суд, однако, отклонил требования депутатов о приостановлении действия закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды: в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.