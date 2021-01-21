Игорь Додон рассказал, о чем он говорил с Дмитрием Козаком в Москве

Лидер молдавских социалистов провел в четверг встречи с несколькими иностранными дипломатами, аккредитованными в Молдове.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон обсудил с послом России в Молдове Олегом Васнецовым итоги своей поездки на прошлой неделе в Москву.

По словам Додона, в столице России он встретится с заместителем главы Кремлевской администрации Дмитрием Козаком.

"Сейчас в нашей рабочей повестке значатся три приоритетных вопроса: соглашение между Молдовой и Россией о социальной защите граждан республики, проживающих или трудоустроенных в РФ, а также поставки в нашу страну российской вакцины от коронавируса и продление льготного режима экспорта молдавской агропромышленной продукции на российский рынок", – сообщил Додон.

Он также подчеркнул, что ПСРМ намерена активизировать сотрудничество с партиями-партнерами "Единой Россией" и "Справедливой Россией".

Додон сообщил, что в этот же день провел встречу с послом Китая в Молдове Чжаном Инхуном.

"Подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства между нашими государствами, а также сотрудничества между ПСРМ и Коммунистической партией Китая. В связи с этим отметили, что соответствующий Протокол был подготовлен в прошлом году и стороны планировали подписать его в ходе визита молдавской делегации в Пекин в марте 2020-го, но из-за начавшейся пандемии поездка была отложена", – отметил Додон.

По словам лидера молдавских социалистов, теперь обе стороны подтверждают интерес к возобновлению переговоров для подписания Протокола о сотрудничестве между ПСРМ и КПК.

"В этом же контексте я подчеркнул, что в ближайшее Партия социалистов примет новую Политическую программу, где во внешнеполитическом разделе восточный вектор будет указан в качестве приоритетного, предполагая развитие более тесных отношений с Россией, другими странами-членами Евразийского Экономического союза и Китаем. В завершение беседы обсудили возможность приобретения Молдовой китайской вакцины против коронавируса, чтобы наши граждане могли самостоятельно выбирать между различными видами препарата", – уточнил Додон.

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