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Заседание gарламента

Гречаная пригласила в Молдову своего турецкого коллегу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33331462/grechanaya-priglasila-v-moldovu-svoego-turetskogo-kollegu.html

Зинаида Гречаная повторно пригласила в Молдову главу турецкого законодательного органа, она уверена, что его визит благотворно скажется на двустороннем сотрудничестве стран.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная провела телефонный разговор с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

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© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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Об этом сообщила спикер молдавского законодательного органа на своей странице в Facebook. 

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между Молдовой и Турцией, в том числе на уровне законодательных институтов, а также в рамках региональных и международных межпарламентских организаций.

"Затронули меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и социально-экономические последствия пандемии. Повторно пригласила Мустафу Шентопа посетить нашу страну с официальным визитом", - написала Гречаная. 

Она выразила убежденность, что визит председателя Великого национального собрания Турецкой Республики в Молдову будет способствовать укреплению сотрудничества и дружбы между нашими странами.

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