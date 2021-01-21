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При каких условиях позволят выезд из Приднестровья переболевшим COVID-19

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (404)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33332334/pri-kakikh-usloviyakh-pozvolyat-vyezd-iz-pridnestrovya-perebolevshim-covid-19.html

Жители Приднестровья при пересечении границы обязаны пройти тестирование либо самоизолироваться на две недели, но для тех, кто перенес COVID, теперь действуют особые правила.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. Те, кто был инфицирован коронавирусом, могут выезжать из Приднестровья без пребывания потом на самоизоляции, а также без прохождения дополнительного тестирования. Однако пересекать границу они имеют право лишь при согласовании с территориальным кризисным центром, подчиняющемуся Оперативному штабу.

"Представители Республиканского центра гигиены и эпидемиологии считают допустимым разрешать выезд за пределы Приднестровья выздоровевшим приднестровцам на таких условиях: на протяжении двух месяцев после успешного прохождения лечения", – пояснили в пресс-службе МВД Приднестровья.

МВД Приднестровья
© Photo : Viber / Пресс-центр МВД ПМР
Решение Оперштаба Приднестровья: карантинные посты будут свернуты
Как отметил глава правоохранительного ведомства и Оперативного штаба Руслан Мова, на базе системы "Атлас" специалистами МВД создана специальная вкладка "Статус".

"Там будет аккумулироваться информация о выздоровевших гражданах. Данные тех, кто прошел лечение дома, будут вносить в самих центрах. Информацию по тем, кто излечился в условиях стационара, станут пополнять специалисты санэпидемстанции", – подчеркнул руководитель Оперштаба.

В случае если перенесший COVID-19 человек, выехав за пределы Приднестровья, просрочит установленный срок, он будет вынужден либо пройти тестирование, либо самоизолироваться на две недели.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (404)

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Теги:
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