При каких условиях позволят выезд из Приднестровья переболевшим COVID-19

Жители Приднестровья при пересечении границы обязаны пройти тестирование либо самоизолироваться на две недели, но для тех, кто перенес COVID, теперь действуют особые правила.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. Те, кто был инфицирован коронавирусом, могут выезжать из Приднестровья без пребывания потом на самоизоляции, а также без прохождения дополнительного тестирования. Однако пересекать границу они имеют право лишь при согласовании с территориальным кризисным центром, подчиняющемуся Оперативному штабу.

"Представители Республиканского центра гигиены и эпидемиологии считают допустимым разрешать выезд за пределы Приднестровья выздоровевшим приднестровцам на таких условиях: на протяжении двух месяцев после успешного прохождения лечения", – пояснили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Как отметил глава правоохранительного ведомства и Оперативного штаба Руслан Мова, на базе системы "Атлас" специалистами МВД создана специальная вкладка "Статус".

"Там будет аккумулироваться информация о выздоровевших гражданах. Данные тех, кто прошел лечение дома, будут вносить в самих центрах. Информацию по тем, кто излечился в условиях стационара, станут пополнять специалисты санэпидемстанции", – подчеркнул руководитель Оперштаба.

В случае если перенесший COVID-19 человек, выехав за пределы Приднестровья, просрочит установленный срок, он будет вынужден либо пройти тестирование, либо самоизолироваться на две недели.

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