Маноле объяснила решение КС по закону о функционировании языков

Глава Конституционного суда считает, что русский язык, согласно Конституции, не может иметь привилегированный статус по сравнению с другими языками национальных меньшинств.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Председатель Конституционного суда Молдовы (КС) Домника Маноле в ходе брифинга изложила аргументы, которыми руководствовались судьи, признавая неконституционным закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова", которым русскому языку возвращался статус языка межнационального общения. По словам Маноле, русский язык, по мнению большинства судей, не может иметь статус выше, чем другие языки национальных меньшинств, а никакой другой язык не может быть поставлен в равное положение с государственным языком.

По словам Маноле, "в Молдове содержание подобного закона было и остается вопросом сложным и болезненным, который периодически становится предметом политических обсуждений". В то же время она уточнила, что "любое решение Конституционного суда следует рассматривать в первую очередь в свете представленных им доводов, без ненависти, предвзятости и предубеждений".

Приступив к осуществлению контроля конституционности данного закона, по словам Маноле, КС руководствовался в первую очередь статьей 13 Конституции.

"Согласно этой статье в ее толковании постановлением Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, государственным языком Республики Молдова является румынский язык. Вторая часть статьи 13 предусматривает, что государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. Русский язык в этой конституционной норме указан в качестве примера и не наделяется особым статусом по отношению к другим языкам, используемым на территории страны, в частности, украинскому, гагаузскому, болгарскому", — говорит Маноле.

Таким образом, Маноле делает вывод, что статья 13 Конституции признает и охраняет следующие ценности: официальный характер государственного языка и право на сохранение, развитие и функционирование других языков, используемых на территории страны.

Для разрешения рассматриваемого дела Конституционный суд использовал статистические данные из переписи населения 2014 года, результаты которой еще несколько лет назад вызвали вопросы на официальном уровне. Конституционный суд при этом не брал статистику о наиболее часто используемом языке, "поскольку в своем анализе он исходил из прав национальных меньшинств".

"Положения статей 10 и 13 Конституции объясняются необходимостью гарантировать идентичность и единство народа Республики Молдова. Государственный язык в этом аспекте имеет конституционное значение, рассматривается как символ единства народа, будучи неотъемлемой частью конституционной идентичности Республики Молдова", — объясняет Маноле.

По мнению главы КС, охрана и продвижение государственного языка направлены также на достижение социальной сплоченности и интеграции национальных меньшинств.

"Статья 2 оспоренного закона придает русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств в Республике Молдова, статус, который не предусмотрен Конституцией", — считает председатель КС.

Конституционный суд отметил, что положения статьи 13 Конституции признают лишь один государственный язык и не содержат понятия "язык межнационального общения".

Напомним, Конституционный суд Молдовы 21 января рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской партии Национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

Оспариваемый закон был принят 16 декабря 2020 года, он предоставляет русскому языку статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать государственный или русский язык общения, а также закреплялось их право на обучение на молдавском и русском. Как и прежний документ, новый закон дает гражданам возможность получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

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