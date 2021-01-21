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Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе.

Кишинев и Тирасполь обсудили систему выдачи нейтральных номеров для авто

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (312)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210121/33335438/kishinev-i-tiraspol-obsudili-sistemu-vydachi-neytralnykh-nomerov-dlya-avto.html

Эффективность работы Пунктов регистрации транспортных средств была рассмотрена на заседании экспертной группы по автотранспорту.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. В формате видеоконференции состоялась дискуссия профильных специалистов по вопросам автотранспорта от Кишинева и Тирасполя. Одной из главных тем стало функционирование Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице.

"Эксперты из Кишинева подчеркнули необходимость упорядочения деятельности территориальных подразделений ПРТС на левом берегу Днестра, увеличения динамики регистрации с номерными знаками и сертификатами нейтрального образца, а также выступили с предложениями по совершенствованию технических процессов", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Rodion Proca
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Как сообщили во левобережном внешнеполитическом ведомстве, ключевыми в диалоге стали возможные способы повышения эффективности деятельности ПРТС.

В частности, приднестровская сторона обозначила аспекты, связанные с использованием водительских удостоверений, невозможностью регистрации в ПРТС транспортных средств старше десяти лет (ввезенных после подписания протокольного решения от 24 апреля 2018 года), невозможностью переоборудования транспортных средств с нейтральными номерными знаками и еще десятком технических вопросов, требующих своего решения.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (312)

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Теги:
нейтральные регистрационные номера, Приднестровье


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