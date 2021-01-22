Политолог: депутаты могут проголосовать за формирование "правительства спасения"

Политолог полагает, что в Молдове может появиться новое правительство вскоре после начала работы парламента.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Не исключено, что уже на первом заседании парламента сложится большинство, которое будет готово к формированию нового кабмина. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Виктор Никитуш.

По его словам, депутаты вскоре могут проголосовать за формирование так называемого "правительства спасения", функционального и готового вывести страну из политического кризиса, спровоцированного президентом Майей Санду. Главная задача нового кабмина - выведение страны из "санитарного кризиса", вызванного пандемией COVID-19.

"Есть много мнений среди молдавских парламентариев, что они хотели бы формирования функционального правительства, способного вывести страну из кризиса, и с умом распорядиться деньгами наших европейских партнеров, которые вскоре могут прибыть в Молдову, как рассказывала сама Санду", - отметил Никитуш.

Политолог напомнил: речь идет примерно о 20 миллионах евро, и эти деньги страна не получит при отсутствии кабинета министров. Более того, эти средства должны будут ратифицировать в парламенте.

Как считает Никитуш, Майя Санду тянет время и пытается навязывать внутренней политике страны свою повестку, но подобные маневры проходят, только пока законодательный орган не начал полноценную работу.

"Не думаю, что депутаты действительно так хотят досрочных выборов. Они, скорее всего, будут делать все возможное, чтобы быстрее создать правительство. Насколько я вижу, сейчас открыто выступают за роспуск парламента только депутаты фракции PAS, они даже намерены предложить коллегам подписать некую декларацию, чтобы отвергнуть дважды кандидатуру премьера и приблизить выборы", - напомнил аналитик.

По его мнению, подобные попытки некоторых парламентариев не увенчаются успехом, так как другие фракции уже направляют усилия для возвращения порядка в стране путем создания кабмина.

А досрочные выборы, которых так желает Санду, могут быть отложены до осени или даже зимы, заключил Никитуш.

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