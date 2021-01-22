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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх

Ольга Чеботарь встретилась с главой миссии ОБСЕ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210122/33339607/olga-chebotar-vstretilas-s-glavoy-missii-osce.html

Стороны обсудили нынешнее состояние переговорного процесса и скорый визит спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томаса Майера-Хартинга.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. И. о. вице-премьер-министра по реинтеграции Ольга Чеботарь провела встречу с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом и обсудила текущие приоритеты переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, а также предстоящий рабочий визит в Республику Молдова 26-28 января спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томаса Майера Хартинга. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

Клаус Нойкирх и Вадим Красносельский
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Глава миссии ОБСЕ в Молдове – с первым в 2021 году визитом в Тирасполь

"Вице-премьер по реинтеграции заверил, что и дальше будет активизировать деятельность отраслевых рабочих групп с участием экспертов с обоих берегов Днестра, отметив, что в четверг прошло заседание рабочих групп по развитию автомобильного транспорта и инфраструктуры. В пятницу пройдут еще две встречи профильных экспертов по вопросам таможни и здравоохранения", - отмечается в сообщении правительства.

Чеботарь и Нойкирх также обменялись мнениями о рабочей встрече политических представителей по приднестровскому урегулированию между 20 января и ее влиянии на стимулирование выполнения обязательств, согласованных в так называемом пакете "Берлин+".

Ольга Чеботарь поблагодарила главу миссии ОБСЕ за его открытость и поддержку в обеспечении компенсации затрат на проживание в непосредственной близости от места работы медицинского персонала, живущего в Приднестровье, и проинформировала его о начале информационной кампании, необходимых правилах, которые нужно соблюдать для участия в международном дорожном движении автовладельцам из Приднестровья.

Томас Майер-Хартинг.
© AP Photo / Richard Drew
В Молдову приедет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ

Напомним, до конца января ожидается визит в Молдову специального представителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга.

Австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг был специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в 2020 году, когда эту европейскую организацию возглавляла Албания. В 2021 году руководство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло к Швеции, и Хартинга оставили спецпредставителем по Приднестровью.

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