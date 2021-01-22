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Игорь Додон

Додон: добьемся, чтобы парламент принял новый закон о функционировании языков

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210122/33339999/dodon-dobemsya-chtoby-parlament-prinyal-novyy-zakon-o-funktsionirovanii-yazykov.html

Игорь Додон обещает обеспечить принятие нового закона о статусе русского языка в молдавском законодательном форуме в самое ближайшее время.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik Партия социалистов сегодня же разработает новый законопроект о функционировании языков в Молдове и поставит его на голосование на первом заседании парламента. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире своего еженедельного видеоблога. 

Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
© Sputnik / Osmatesco
Конституционный суд признал неконституционным закон о статусе русского языка

"Русский язык будет в Молдове языком межнационального общения. Мы сегодня же зарегистрируем в парламенте новый закон и поставим его на голосование на первом заседании парламента. Мы обеспечим его принятие в парламенте. Посмотрим, пропустит ли его Майя Санду", - заявил Игорь Додон.

Игорь Додон объявил, что со следующей недели в регионах вполне возможно начнутся протесты, которые перерастут в протесты в Кишиневе.

Напомним, Конституционный суд Молдовы 21 января рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

Домника Маноле
© Sputnik / Miroslav Rotari
Маноле объяснила решение КС по закону о функционировании языков

Оспариваемый закон был принят 16 декабря 2020 года, он предоставляет русскому языку статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать государственный или русский язык общения, а также закреплялось их право на обучение на молдавском и русском. Как и прежний документ, новый закон дает гражданам возможность получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

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