Додон: добьемся, чтобы парламент принял новый закон о функционировании языков

Игорь Додон обещает обеспечить принятие нового закона о статусе русского языка в молдавском законодательном форуме в самое ближайшее время.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik Партия социалистов сегодня же разработает новый законопроект о функционировании языков в Молдове и поставит его на голосование на первом заседании парламента. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире своего еженедельного видеоблога.

"Русский язык будет в Молдове языком межнационального общения. Мы сегодня же зарегистрируем в парламенте новый закон и поставим его на голосование на первом заседании парламента. Мы обеспечим его принятие в парламенте. Посмотрим, пропустит ли его Майя Санду", - заявил Игорь Додон.

Игорь Додон объявил, что со следующей недели в регионах вполне возможно начнутся протесты, которые перерастут в протесты в Кишиневе.

Напомним, Конституционный суд Молдовы 21 января рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

Оспариваемый закон был принят 16 декабря 2020 года, он предоставляет русскому языку статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать государственный или русский язык общения, а также закреплялось их право на обучение на молдавском и русском. Как и прежний документ, новый закон дает гражданам возможность получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

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