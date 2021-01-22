Додон: РФ до конца января готова поставить в Молдову 100 тысяч доз "Спутника V"

По словам председателя ПСРМ, Россия готова поставить весь необходимый для страны объем в течении полугода.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Российская сторона готова предоставить Молдове 100 тысяч доз вакцины против коронавируса до конца января, а необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев в случае регистрации вакцины в Молдове. Об этом со ссылкой на ответ Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"20 января РФПИ предоставил молдавской стороне весь пакет материалов для ускоренной регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник V". В случае регистрации российская сторона готова поставить объем до 100 тысяч доз до конца января, а весь необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев", - процитировал он ответ Фонда прямых инвестиций России.

По словам Додона, граждане Молдовы должны иметь доступ ко всем существующим вакцинам.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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