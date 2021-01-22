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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Додон: РФ до конца января готова поставить в Молдову 100 тысяч доз "Спутника V"

© Sputnik / Павел Бедняков
Политика
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (408)
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Sputnik Молдова
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По словам председателя ПСРМ, Россия готова поставить весь необходимый для страны объем в течении полугода.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Российская сторона готова предоставить Молдове 100 тысяч доз вакцины против коронавируса до конца января, а необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев в случае регистрации вакцины в Молдове. Об этом со ссылкой на ответ Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
РФПИ и Центр имени Гамалеи
В чем инновационное отличие "Спутника V" от других вакцин – мнение эксперта

"20 января РФПИ предоставил молдавской стороне весь пакет материалов для ускоренной регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник V". В случае регистрации российская сторона готова поставить объем до 100 тысяч доз до конца января, а весь необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев", - процитировал он ответ Фонда прямых инвестиций России.

По словам Додона, граждане Молдовы должны иметь доступ ко всем существующим вакцинам.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса
 

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (408)

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