14:00 22 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина

Додон назвал Путина одним из лучших руководителей России за последние 100 лет

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
4710
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/11/32925279.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210122/33342627/Dodon-nazval-Putina-odnim-iz-luchshikh-rukovoditeley-Rossii-za-poslednie-100-let.html

Пятый президент Молдовы считает нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина одним из лучших руководителей российского государства за последние десятилетия.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин - один из самых сильных и эффективных руководителей России за последние 100 лет. Об этом в эфире своего видеоблога заявил пятый президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, именно благодаря России при Путине был положен конец так называемому однополярному миру.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
Россия до конца января готова поставить в Молдову 100 тысяч доз "Спутника V"

"Владимир Путин, которого я достаточно хорошо знаю лично, сделал немало очень важных дел для своего народа. Он консолидировал Россию, и Россия вновь стала мировой геополитической силой. Благодаря в том числе России однополярный мир был разрушен. Российская Федерация, Китай, евразийские страны в целом, за ними будущее", - заявил Додон.

Отметим, в ходе того же видеообращения Додон объявил, что российская сторона готова предоставить Молдове 100 тысяч доз вакцины против коронавируса до конца января, а необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев в случае регистрации вакцины в Молдове.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин на Крещение окунулся в прорубь
Песков: Путин - сторонник развития отношений с США, но нет взаимности
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться