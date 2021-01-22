Додон назвал Путина одним из лучших руководителей России за последние 100 лет

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин - один из самых сильных и эффективных руководителей России за последние 100 лет. Об этом в эфире своего видеоблога заявил пятый президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, именно благодаря России при Путине был положен конец так называемому однополярному миру.

"Владимир Путин, которого я достаточно хорошо знаю лично, сделал немало очень важных дел для своего народа. Он консолидировал Россию, и Россия вновь стала мировой геополитической силой. Благодаря в том числе России однополярный мир был разрушен. Российская Федерация, Китай, евразийские страны в целом, за ними будущее", - заявил Додон.

Отметим, в ходе того же видеообращения Додон объявил, что российская сторона готова предоставить Молдове 100 тысяч доз вакцины против коронавируса до конца января, а необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев в случае регистрации вакцины в Молдове.

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