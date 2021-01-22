Батрынча: в парламенте проголосуют за новую редакцию закона о языках

Депутаты-социалисты, а также и. о. министра юстиции выразили разочарованность последним решением Конституционного суда, который признал закон о функционировании языков неконституционным.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Фракция социалистов намерена повторно инициировать принятие закона о функционировании языков на территории Молдовы в парламенте страны. Такое заявление сделал вице-спикер парламента Влад Батрынча на брифинге в пятницу.

По его мнению, Конституционный суд (КС), признавший закон о функционировании языков неконституционным, нарушает фундаментальные права многих граждан республики. Он напомнил, что этот закон возвращал русскому статус языка межнационального общения.

"Мы видели дешевое шоу, связанное с этим законом. Многие, видимо, даже не читали его и прибегнули к политическим манипуляциям. Мы указали, что, помимо государственного языка, есть еще другие языки и русский, который является языком общения примерно для трети граждан страны. Это никак не влияет на людей, говорящих на государственном", - уточнил Батрынча.

Он напомнил, что в 2018 году КС признал закон о функционировании языков "устаревшим". С тех пор, как рассказал Батрынча, появился ряд рекомендаций от различных международных организаций, которые учли в новом законе, и в результате все пробелы предыдущего акта были заполнены.

По словам Батрынчи, парламент республики займет принципиальную позицию в этом вопросе и не позволит Конституционному суду быть выше законодательного органа страны.

Обращение в международные инстанции

Свою позицию по этому вопросу также высказал и. о. министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский.

Он подчеркнул, что этот закон изначально выдвигался с целью защитить и обеспечить права граждан к доступу к информации, а также официально общаться с госинститутами на удобном языке.

"В качестве и. о. министра юстиции обратится к партнерам по развитию Молдовы, а также в дипломатические миссии и выразит официальный протест в связи со сложившейся ситуацией в Молдове. Будем обращаться в ООН, Совет Европы и Венецианскую комиссию", - сказал Нагачевский.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы в четверг рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республике Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Конституционный суд, однако, отклонил требования депутатов о приостановлении действия закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды: в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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