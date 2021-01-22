Посольство РФ: вердикт Конституционного суда — тревожный фактор

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Посольство России в Молдове опубликовало заявление в связи с решением Конституционного суда, признавшего неконституционным Закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова".

"Вердикт Конституционного суда Республики Молдова от 21 января с. г. о лишении русского языка статуса языка межнационального общения представляется тревожным фактором в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве, — говорится в заявлении.

— На протяжении десятилетий наряду с государственным языком Республики Молдова русский язык выступает неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования всех национальных групп страны — молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков.

На таком фоне оскорбления радикалов в адрес руководства нашей страны, народа России и русскоязычных граждан Республики Молдова выглядят кощунственно и противоестественно.

Реакция здоровых молдавских сил на русофобские акты вполне понятна. О последствиях антироссийского шовинизма в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия здесь хорошо помнят", — констатирует дипмиссия.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы в четверг рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республике Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Конституционный суд, однако, отклонил требования депутатов о приостановлении действия закона о функционировании языков на территории Молдовы — это произошло дважды: в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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